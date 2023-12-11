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        Haberler Gündem Güvenlik SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ÇEMBER-8 Operasyonlarında 4 bin 951 firari yakalandığını açıkladı

        Son dakika haberi Yurt genelinde 4 bin 951 firari yakalandı!

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Son 4 gün içinde 81 İlde eş zamanlı olarak "Aranan Şahıslara" yönelik gerçekleştirilen "ÇEMBER-8 Operasyonlarında" arama kaydı bulunan 4 bin 951 firari yakalandı. Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki, firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2023 - 08:18 Güncelleme: 11.12.2023 - 09:31
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        Yurt genelinde 4 bin 951 firari yakalandı!
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, arama kaydı olanlara yönelik düzenlenen Çember-8 Operasyonuyla ilgili bilgi verdi. Yerlikaya şunları paylaştı:

        "Son 4 gün içinde 81 İlde eş zamanlı olarak “Aranan Şahıslara” yönelik gerçekleştirilen “ÇEMBER-8 Operasyonlarında” arama kaydı bulunan 4 bin 951 firari yakalandı. Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki, firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz.

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        Yakalanan şahıslardan:

        0-5 yıldır aranmakta olan 4880 şahıs, 5-10 yıldır aranmakta olan 53 şahıs, 10 yıl ve üzeri aranmakta olan 18 şahıs yakalandı!

        Hırsızlıktan 536 şahıs, Dolandırıcılıktan 257 şahıs, Yağmadan 101 şahıs, Adam Öldürmeden 55 şahıs, Cinsel Suçlardan 55 şahıs başta olmak üzere diğer suçlardan yakalananlarla birlikte toplam 4 bin 951 şahıs Çember-8 operasyonlarında yakalanmıştır.

        İl jandarma Komutanlıkları, İl Emniyet Müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızca 81 il genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "Çember-8" operasyonlarında bu şahıslar, yol aramalarında, ev ve iş yerlerinde, kimlik kontrollerinde yakalanıp adalete teslim edildi.

        Operasyonları yöneten Valilerimizi, Kaymakamlarımızı, İl Jandarma Komutanlarımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi, Sahil Güvenliğimizi ve operasyonlara katılan Polislerimizi, Jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası ve desteği sizinle. Arananları yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız."

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        #Firari operasyonu
        #Son dakika haberler
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