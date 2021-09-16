Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Üniversiteli arkadaşlarım, GSB Yurtları başvuru sonuçlarınız belli oldu. Yoğun başvuruları hızlı ve objektif bir şekilde 12 farklı kurumdan verilerle değerlendirerek sonuçlandırdık. Yeni yuvanızda sizi ağırlamak için sabırsızlanıyoruz" dedi.

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