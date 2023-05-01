Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Son dakika: YSK yurtdışında şimdiye kadar kullanılan oy sayısını açıkladı

Son dakika haberi YSK yurtdışında şimdiye kadar kullanılan oy sayısını açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), bugüne kadar yurtdışı temsilciliklerinde oy kullanan seçmen sayısının 644 bin 972, gümrük kapılarında oy kullanan seçmen sayısının 52 bin 605 olduğunu açıkladı.

Giriş: 01.05.2023 - 21:23 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: YSK yurtdışında şimdiye kadar kullanılan oy sayısını açıkladı
HABERTURK.COM

Yurt dışındaki seçmenlerden 697 bin 577'si, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verdi.

Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) alınan bilgiye göre, saat 21.00 itibarıyla yurt dışındaki seçmenlerden 644 bin 972'si yurt dışı temsilciliklerde, 52 bin 605'i gümrük kapılarında olmak üzere toplam 697 bin 577'si oy kullandı.

BİRLEŞİK KRALLIK

Birleşik Krallık'ta 1 Mayıs'ın resmi tatil olması (Early May bank holiday) sebebiyle başkent Londra başta olmak üzere 4 kentte Türkiye'de ‪14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde oy vermek için yoğun katılımlı oy kullanma işlemleri devam ediyor.

Kayıtlı 127 bin 281 seçmenin bulunduğu İngiltere'de, bu yıl ilk defa 4 kentte kurulan sandıklarda oy kullanma işlemleri sürüyor.

Ülkede, 1 Mayıs'ın resmi tatil olması (Early May bank holiday) sebebiyle başkent Londra'daki Old Billingsgate'te kurulan sandıkların önünde uzun kuyruklar oluştu.

İngiltere'de yaşayan seçmenler, Manchester ve Edinburgh'da başkonsolosluklarda, Leicester'da ise Tigers Rugby Club'da oylarını kullandı.

Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için Londra, Manchester ve Edinburg'taki oy kullanma işlemleri 7 Mayıs'a kadar devam edecek. Seçmenlerin Leicester'daki oy verme işlemi de bugün sona erecek.

İSVİÇRE

İsviçre'de, Türkiye'de 14 Mayıs'ta düzenlenecek Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi üçüncü gününde devam ediyor.

İsviçre'de başkent Bern ile Cenevre ve Zürih olmak üzere 3 farklı noktada sandık kuruldu.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, İsviçre'de kayıtlı 105 bin 820 seçmen, 7 Mayıs'a kadar oylarını Türkiye'nin bu üç misyonunda kurulan alanlarda kullanabilecek.

Seçmenler yerel saatle 09.00- 21.00 arasında oy kullanabiliyor.

Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosluğunun bulunduğu binada oy kullanmak için kurulan alan ve çevresinde güvenlik önlemleri alındı.

Seçmenlerin oy kullanılacak alanın önünde uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü.

İsviçre'de 29 Nisan'da başlayan oy verme işlemi, 7 Mayıs'a kadar devam edecek.

Vatandaşlar, seçimlerin ikinci tura kalması halinde 20-24 Mayıs tarihlerinde yeniden sandığa gidecek.

İsviçre'deki Türkler, Türkiye'deki seçimler için 6'ncı defa sandık başına gidiyor.

Fotoğraf: AA

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
1 Mayıs Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı!
1 Mayıs Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı!
Zam pazarlığında son aşamaya gelindi!
Zam pazarlığında son aşamaya gelindi!
Ev hanımlarına emeklilik desteği
Ev hanımlarına emeklilik desteği
Şam yönetimi, 4 ülkeyle 'mülteci dönüşünde' anlaştı
Şam yönetimi, 4 ülkeyle 'mülteci dönüşünde' anlaştı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.