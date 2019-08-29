29 AĞUSTOS 2019
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Yeni yılda kim ne kadar maaş alacak?

Kamu görevlilerinin 5. dönem toplu sözleşme görüşmelerinde hükümet ile sendikalar arasında uzlaşma sağlanamayınca son sözü hakem kurulu söyledi. Kurul, hükümetin masadaki son teklifindeki oranları değiştirmeden kabul etti. Buna göre, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına 2020’de yüzde 4+4, 2021’de yüzde 3+3 oranında zam yapılacak. En düşük emekli memur aylığı 2 bin 623 lira, en düşük memur maaşı da 3 bin 872 lira olacak. Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberi

29.08.2019 - 08:42 | Güncelleme: HABERTURK.COMSosyal Güvenlik
kim ne kadar maaş alacak

Kamu görevlilerinin 2020-2021 maaş artışlarına ilişkin 5. dönem toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanamayınca devreye giren hakem kurulu, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına 2020 yılında yüzde 4+4, 2021 yılında da yüzde 3+3 oranında zam yapılmasını kararlaştırdı. Bir önceki altı aylık dönemde gerçekleşen enflasyonun yapılan maaş artışını aşması halinde, aradaki fark sonraki altı aylık dönemde maaşlara yansıtılacak.

Buna göre memur maaşları ve emekli memurların aylıkları ocak ayında yüzde 4 oranında artacak. Böylece, yeni yılda en düşük memur maaşı 3 bin 872 lira, en düşük memur emekli aylığı da 2 bin 623 lira olacak.

ENFLASYON FARKI DA ALACAKLAR

Bu yıl temmuz ayında memur maaşlarına yüzde 6.02 oranında artış yapıldı. Bunun 5 puanı sözleşme zammından, 1.02 puanı enflasyon farkından oluşuyor.

Dolayısıyla bu yılın temmuz-aralık döneminde enflasyon yüzde 5’i aşarsa, aradaki fark da ocak ayındaki maaş artışlarına yansıtılacak.

Kim ne kadar maaş alacak?  
(Net / TL)  
   
UNVAN VE DERECEMevcut2020 Ocak
Genel müdür (1/4)12.393  12.888  
Şube müdürü (Lisans - 1/4)6.515  6.776  
Memur (Lisans - 9/1)4.014  4.174  
Öğretmen (1/4)5.022  5.223  
Kaymakam 1. sınıf (1/4)11.366  11.821  
Başkomiser (3/1)6.511  6.772  
Polis memuru (8/1)5.698  5.926  
Uzman doktor (1/4)7.747  8.057  
Hemşire (Lisans - 5/1)4.871  5.066  
Mühendis (1/4)6.651  6.917  
Teknisyen (Lise - 11/1)4.178  4.345  
Profesör (1/4)10.707  11.135  
Araştırma görevlisi (7/1)6.314  6.567  
Vaiz (1/4)5.220  5.429  
Avukat (1/4)6.350  6.604  
En düşük memur maaşı3.723  3.872  

Not: Memur maaş tablosunda yer alan rakamlar Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın temmuz ayında açıkladığı verilere dayanarak hesaplanmıştır. Bakanlığın açıkladığı rakamlara aile ve çocuk yardımları ile yan ödemeler dahildir. Her unvan ve derecenin en yüksek maaş ödemeleri dikkate alınmaktadır.

 

Memurların emekli aylığı ne olacak? 
(TL)  
 Mevcut2020 Ocak
Müsteşar (1/1)9.0889.452  
Genel müdür (1/1)8.0338.355  
Şube müdürü (Lisans - 1/4)3.0833.206  
Memur (Lisans - 1/4)3.0163.137  
Öğretmen (1/4)3.1023.226  
Kaymakam 1. sınıf (1/4)5.2665.476  
Başkomiser (1/4)3.2083.336  
Polis memuru (8/1)3.2083.336  
Hemşire (Lisans - 1/4)3.0153.136  
Mühendis (1/4)3.7823.934  
Teknisyen (Lise -1/4)2.6322.738  
Profesör (1/4)7.1957.483  
Araştırma görevlisi (1/4)3.7803.932  
İmam-hatip3.1023.226  
Avukat (1/4)3.1023.226  
En düşük memur emekli aylığı2.5222.623  
Ek ödeme dahildir  
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