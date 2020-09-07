DHA

Diyarbakır'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın salgınla ilgili kritik açıklamalar bulunmasından bir gün sonra çekilen görüntüler bu kadarına da pes dedirtti. Kentte yasağa rağmen sitenin arka bahçesindeki ışıkların kapatılıp, otomobil farının aydınlatmasıyla kına gecesi yapıldı.

Diyarbakır İl Pandemi Kurulu'nca koronavirüs salgınının önlenmesi amacıyla düğünlere bir saatlik sınırlama getirilirken, konvoylar, kına gecesi, sünnet düğünü ve nişan töreni gibi birçok etkinlik de yasaklandı.

Yasağa ve salgının bulaş riskine rağmen bir grup, cumartesi akşamı merkez Kayapınar ilçesinde bulunan sitenin arka bahçesinde kına gecesi düzenledi.

Işıkların kapatılarak, otomobil farının aydınlatmasıyla yapılan, davul ve zurna eşliğinde halay çekilen kına gecesi, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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