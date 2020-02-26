26 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yüksek yargıda ilk seçim, yeni Anayasa Mahkemesi üyesinin belirlenmesi için Yargıtay’da yapılacak. AYM Başkan Vekili Recep Kömürcü 3 Nisan’da yaş haddinden emekli olacak. Kömürcü’nün yerine Yargıtay kökenli bir isim yeni AYM üyesi olacak. Bu nedenle 3 Mart’ta Yargıtay Genel Kurulu’nda seçim yapılacak.
4 İSİM AYM BAŞKANLIĞI İÇİN YARIŞACAK
Fevzi Çakır'ın haberine göre, şu ana kadar 4 isim resmi adaylık başvurusunu yaptı. Eski HSK Genel Sekreteri ve 3. Ceza Dairesi Üyesi Bilgin Başaran, 13. Ceza Dairesi Üyesi Basri Bağcı, 22. Hukuk Dairesi Üyesi Sultan Namazcı ve 8. Hukuk Dairesi Üyesi Eyüp Sarıcalar resmen aday oldu.
ERDOĞAN ÜÇÜ İSİMDEN BİRİNİ ATAYACAK
3 Mart’ta yapılacak seçimde her Yargıtay üyesinin bir oy hakkı bulunacak. En fazla oyu alan üç kişi Cumhurbaşkanlığı’na bildirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu isimlerden birini yeni AYM üyesi olarak atayacak.
CİRİT 23 MART’TA EMEKLİ OLUYOR
Ve Başkanlık seçimi…Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit 23 Mart’ta emekli oluyor. Cirit’in yerine gelecek ismi belirlemek için Yargıtay üyeleri 24 Mart’ta sandık başına gidecek. Henüz resmi bir adaylık başvurusu olmadı, ancak bazı isimler çeşitli platformlarda aday olacaklarını açıkladı.
6 İSMİN YARIŞACAĞI İFADE EDİLİYOR
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca, 10. Ceza Dairesi Başkanı Hüsnü Uğurlu, 17. Hukuk Dairesi Başkanı Şahabettin Sertkaya, 19. Hukuk Dairesi Üyesi Abdullah Yaman, 4. Hukuk Dairesi Başkanı Sadık Demircioğlu, 19. Hukuk Dairesi Başkanı Mehmet Bülent Selçuk’un Yargıtay Başkanlığı için yarışacağı ifade ediliyor.
SALT ÇOĞUNLUK ARANACAK
Yargıtay Genel Kurulu’nda yapılan seçimde, adaylardan üye tam sayısının salt çoğunluğunu alan isim Yargıtay'ın yeni başkanı olacak. Ve bu isim 4 yıllığına görev yapacak. İlk üç oylamada sonuç alınamazsa seçim, üçüncü oylamada en çok oy alan iki aday arasında yapılacak.
GÜNGÖR DE EMEKLİ OLUYOR
Danıştay Başkanı Zerrin Güngör ise 20 Mart’ta yaş haddinden emekli olacak. Seçimin Güngör’ün emekli olacağı günü takip eden bir günde yapılması bekleniyor. Danıştay kulislerinde çok sayıda ismin başkanlık için adı geçiyor. Ancak şu ana kadar resmi bir adaylık başvurusu yapılmadı.
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