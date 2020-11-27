Vicdansızlar çöpe attı!

AA

İstanbul'un Avcılar ilçesinde, çöp konteynerinin yanında, bir poşetin içinde yeni doğmuş bebek cansız bedeni bulundu.

Kan donduran olay, kağıt toplayıcılığı yapan bir kadın, Gümüşpala Mahallesi Şehit Komando Er Kürşat Çakmak Sokak'taki çöp konteynerinin yanında büyük bir poşet buldu. Poşetin içine bakan kadın, nevresime sarılı halde hareketsiz yatan bir erkek bebek gördü.

Kadının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye götürülen yeni doğmuş bebeğin hayatını kaybettiği belirlenirken, çevrede oturanlar olaya tepki gösterdi. Tüm bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.