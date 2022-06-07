Vatandaşlar fark etti! Genç kadın ölü bulundu!

Hatay'ın Samandağ ilçesinde alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi'nde yolda yürüyen vatandaşlar yerde hareketsiz yatan bir kadın görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk yaptığı incelemede kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Genç kadının kimliğinin 25 yaşındaki Aylin Arslan olduğu öğrenildi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından genç kadının cansız bedeni ölüm sebebinin belirlenmesi için Samandağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.