Van Başkale'de eğitime 15 gün ara!

24 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Başkale'de deprem nedeniyle hasar gören okullarda eğitime 15 gün ara verildiğini söyledi.
Bakan Soylu, beraberindeki yetkililerle merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan 5,9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle hasar gören İran sınırındaki mahallelerde incelemelerde bulundu.
Gelenler Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Soylu, burada yaptığı açıklamada, devletin bütün yetkililerinin; AFAD'ın, Kızılay'ın, sivil toplum kuruluşlarının bölgede olduğunu söyledi.
Bütün mahallelerde hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirten Soylu, "Bir taraftan jandarmamız, askerlerimiz, AFAD'ımız çadırları kuruyor, bir taraftan da sobalar dağıtılıyor. Bütün bunlarla birlikte hayvanlar önemli burada. Hayvancılığın yapıldığı köyler. Onların her biri için bir çadır almak bizim için başlı başına önemli bir iş. Onların hepsi tespit edilecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı var. Ne kadar telef olan hayvan varsa hepsi giderilecek. Bugün Tarım ve Orman Bakanımız da gelecek. O da gerekli tespitler, alınacak tedbirler ve değerlendirmelerle ilgili burada bulunacak." diye konuştu.
"Devletimiz şu karda kışta depremin ilk olduğu andan itibaren milletimizle beraber buradadır." diyen Soylu, hasarın büyük olduğunu ancak bunu onarabilecek kabiliyetlerinin bulunduğunu vurguladı.
İlk tespitlere göre 250 konut ve 300 ahırın yıkıldığını, 700'ün üzerinde ağır hasarlı yapının bulunduğunu hatırlatan Bakan Soylu, 2 bine yakın hayvanın da telef olduğunu kaydetti.
Eksikliklerin giderilmesi konusunda devletin gereğini yerine getireceğini vurgulayan Soylu, "Köy köy geziyor, vatandaşlarımızı dinliyoruz. Eksik varsa gidermeye çalışıyoruz. Bu bölgede 15 gün okullar tatil oldu. Milli Eğitim Bakanı'mızla da konuştuk. Çünkü buradan Van'a, Başkale'ye giden vatandaşlarımız doğal olarak çocuklarını da götürdü. Onun için eğitimdeki birliği sağlayabilmek maksadıyla geçici olarak 15 günlük ara verildi. Ondan sonra genel değerlendirme yapılacaktır." ifadelerini kullandı.
Bakan Soylu, depremde hasar gören mahallelerdeki incelemelerini sürdürüyor.
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