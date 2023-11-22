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Kocaeli'nde olay, Derince ilçesi Yenikent Mahallesi´nde bulunan Zehra-Emine Öçgüder Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi´nde meydana geldi.

YERE DÜŞÜRÜP KAFASINA TEKME ATTI DHA'da yer alan habere göre 9´uncu sınıftaki kız öğrenciler arasında, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Öğrencilerden biri tartışma sırasında, sınıf arkadaşını yere düşürüp, diziyle vurduktan sonra kafasına tekme attı.

"ÇOK GÜZEL SAÇLARIN VARMIŞ" Ardından da, "Çok güzel saçların varmış senin" diyerek tokat attı. Darp edilen öğrenci ise ağladı. O anlar sınıfta bulunan başka bir öğrenci tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. REKLAM

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI Olayın sosyal medyada paylaşılmasının ve duyulmasının ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli Milli Eğitim Müdürlüğü ve okul yönetimi inceleme başlattı.

VALİ YAVUZ'DAN "AKRAN ZORBALIĞI" AÇIKLAMASI Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, okulda yaşanan olayla ilgili açıklamalarda bulunarak, "Derince'de bir okulda meydana gelen akran zorbalığı ve şiddet içeren görüntülerle ilgili adli ve idari işlem başlatılmış, fail polis ekipleri tarafından alınmıştır. İlim irfan yuvalarımız olan eğitim kurumlarında bu tür şiddet olaylarının meydana gelmesi kabul edilemez" dedi.