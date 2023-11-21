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        Haberler Gündem Son dakika: Uyuşturucu operasyonunda darbe! 2 ton 350 kilo uyuşturucu, 11 bin hap ele geçirildi - Güncel haber...

        Son dakika haberi Uyuşturucu operasyonunda darbe

        İstanbul, Van, Diyarbakır, Adana, Hakkari, Bitlis ve Bingöl'de düzenlenen Narkogüç-36 Operasyonunda, uyuşturucu imalatı ve ticareti yapan 13 şüpheli yakalandı. 2 ton 350 kilogram uyuşturucu madde ve 11 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 08:34 Güncelleme: 21.11.2023 - 08:44
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        Uyuşturucu operasyonunda darbe
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, zehir tacirlerine yönelik İstanbul, Van, Diyarbakır, Adana, Hakkari, Bitlis ve Bingöl olmak üzere 7 İlde düzenlenen Narkogüç-36 Operasyonları'nda uyuşturucu imalatı yapan ve satan 13 şüpheli şahsın yakalandığını açıkladı.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, zehir tacirlerine yönelik İstanbul, Van, Diyarbakır, Adana, Hakkari, Bitlis ve Bingöl olmak üzere 7 İlde düzenlenen Narkogüç-36 Operasyonları'nda uyuşturucu imalatı yapan ve satan 13 şüpheli şahsın yakalandığını belirterek bu operasyonlarda 2 ton 350 kg uyuşturucu madde ve 11 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini kaydetti.

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        Bakan Yerlikaya operasyonlarla ilgili şu bilgileri verdi:

        "Aziz milletimizin destek ve dualarıyla zehir tacirlerine hayatı zehredeceğiz.

        İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan operasyon kapsamında: 468 kilogram 450 gram sıvı metamfetamin, 6 kilo 200 gram kristal metamfetamin ele geçirildi. 3 zehir taciri şüpheli şahıs yakalandı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan operasyonda; 17 kg skunk, 1 zehir taciri yakalandı. Van İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan operasyon kapsamında: 1 ton 150 kg esrar, 1 zehir taciri şüpheli şahıs yakalandı.

        Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan operasyon kapsamında: 330 kg skunk, 1 zehir taciri şüpheli şahıs yakalandı. Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan operasyon kapsamında: 64 kg skunk, 1 zehir taciri şüpheli şahıs yakalandı.

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        Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan operasyon kapsamında: 65,5 kg skunk, 4,5 kg sunk ele geçirildi. 5 zehir taciri şüpheli şahıs yakalandı.

        Hakkari İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan operasyonlarda: 178 kg metamfetamin, 8 kilo eroin, 24 kg morfin, 11 kg esrar, 11 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Bitlis İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan operasyonlarda; 10 kg skunk ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı. Bingöl İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan operasyonlarda; 6 kg skunk ele geçirildi.

        Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polisimizi ve Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum

        Halkımızı zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle, terör örgütleriyle ve organize suç örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek."

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