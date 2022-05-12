Üniversite öğrencisiydi! Büyük acı!

DHA

Erzurum'da, dün saat 17.00 sıralarında Palandöken ilçesi Harput Mahallesi'nde, Atatürk Üniversitesi'nin Çat yolu çıkışında, Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü son sınıf öğrencileri Zeynep Bağrıyanık (22) ile Nezahat Tanas'a (24), yolun karşısına geçerken Osman K., yönetimindeki otomobil çarptı.

İKİ ÖĞRENCİ YOLA SAVRULDU

DHA'da yer alan habere göre çarpmanın şiddetiyle yola savrulan 2 öğrenci yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, sağlık ekibi tarafından 200 metre uzaklıktaki Şehir Hastanesi ile Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

SABAH SAATLERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Erzurumlu Figen-Ahmet Oğuz Tanas çiftinin 3 çocuğunun ortancası olan Nezahat Tanas (24), Şehir Hastanesi'nde bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

DİĞER YARALININ DA DURUMU CİDDİ

Tanas'ın, Yakutiye ilçesinde Muratpaşa Camii'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi. Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren Zeynep Bağrıyanık'ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Zeynep Bağrıyanık ile Nezahat Tanas'ın, okullarının mezuniyet yemeği ile ilgili görüşmek üzere olay yerine yakın bir lokantaya gitmek üzere yola çıktıkları belirtildi. Otomobil sürücüsü Osman K. da gözaltına alındı.