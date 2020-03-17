17 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Erzurum Valisi Okay Memiş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerine ilişkin, "En önemli risk umre ziyaretinden dönen kişiler. Önceki gün 28 kişilik bir kafilenin tuttukları özel otobüsle Erzurum'a doğru geldiği bilgisinin alınması üzerine polisiye tedbirlerle bunları Konya ve Ankara'ya yönlendirdik" dedi.
'GÖÇMEN HAREKETLİLİĞİ AZALDI'
Memiş, Palandöken Kaymakamlığında gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin koronavirüs tedbirleri kapsamında sınırlarını kapatmasıyla göçmen hareketliliğinin azaldığını söyledi.
Jandarma, emniyet ve diğer ilgili birimlerden kaçak göçmen girişleriyle ilgili bilgilendirildiğini ifade eden Memiş, "Şu ana kadar tespit edilmiş sınır girişi yok. Vatandaş da artık çok duyarlı, neredeyse bizden daha fazla buna duyarlı hale geldi. Çünkü risk teşkil ediyorlar. Otobüslerde kaçak göçmen tespit edemez olduk. Bu bizim açımızdan iyi bir haber. 9. Kolordu Komutanlığı tüm sınır hattını sınırda yığılmaları kontrol altında tuttuğu için kontrol var."
Memiş, umre ziyaretine gayri resmi yollardan gidip dönen kişiler olduğu bilgisini aldıklarını belirterek, bunların tespiti ve 14 günlük gözetime alınması konusunda vatandaşlardan destek beklediklerini dile getirdi.
'EN ÖNEMLİ RİSK UMRE ZİYARETİNDEN DÖNEN KİŞİLER'
Umre ziyaretinden dönen vatandaşların mutlaka gözetim altında tutulmaları gerektiğini vurgulayan Memiş, şunları kaydetti:
"En önemli risk umre ziyaretinden dönen kişiler. Önceki gün 28 kişilik bir kafilenin tuttukları özel otobüsle Erzurum'a doğru geldiği bilgisinin alınması üzerine polisiye tedbirlerle bunları Konya ve Ankara'ya yönlendirdik. Erzurum'a gelmelerine müsaade etmedik. Kaçak şekilde gelenler olduğunu da biliyoruz. Vatandaşlarımız lütfen bunları bize bildirsin. Bu vatandaşların mutlaka karantina altına alınması lazım. Bunu marifet zannetmesinler, gelsinler onları 14 gün gözlem altında tutalım, testlerini yapalım. Riskli olduğunu tespit ettiğimizde hemen karantinaya almak durumundayız. Göçmenler önemli ama onlardan daha önemlisi umre dönüşünde bulunan vatandaşlarımız. Toplu gelişlere kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Çünkü bakanlığın uygulaması bu yönde."
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