Ümit Özdağ, İYİ Parti'den ihraç edildi!

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İYİ Parti'de disiplin kuruluna sevk edilen Ümit Özdağ partiden ihraç edildi. Adana Milletvekili İsmail Koncuk da "İYİ Parti iyi yönetilmiyor" diyerek İYİ Parti'den istifa etti.

İYİ Parti'den yapılan açıklamada, Ümit Özdağ'ın oybirliği ile partiden ihraç edildiği duyuruldu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İYİ PARTİ Müşterek Disiplin Kurulunun 16.11.2020 tarihli toplantısında gündeme alınan İYİ Parti Kurucu Üyesi, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın eylemlerinin;

İYİ PARTİ Tüzüğü’nün 76/D maddesinde düzenlenen;

“a) İnsan hakları, demokrasi ve hukuk devleti gibi en temel ilkeleri yok sayıcı davranış ve eylemlerin içerisinde bulunmak ve

l) Genel Başkan, Başkanlık Divanı, Genel İdare Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu, Merkez Danışma ve Yüksek İstişare Kurulu üyeleri ile İYİ Parti milletvekilleri ve belediye başkanları aleyhinde sosyal medyadan, yazılı veya görsel basın yolu ile asılsız iddialarda bulunmak ve bunları tekrarlamak”, hükümleri kapsamında olduğu tespit edilerek soruşturulanın İYİ Parti Tüzüğünün 76/D-a ve l maddeleri gereğince İYİ Parti üyeliğinden, Kurucular Kurulu Üyeliği de dahil olmak üzere kesin olarak çıkarılmasına Müşterek Disiplin Kurulu tarafından oybirliği ile karar verilmiştir.

İSMAİL KONCUK İSTİFA ETTİ

Adana Milletvekili İsmail Koncuk, İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı.

TBMM'de basın açıklaması yapan Koncuk, "İYİ Parti iyi yönetilmiyor" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

İSMAİL KONCUK KİMDİR?

1959'da Adana'da doğan İsmail Koncuk, Türk Eğitim-Sen ve Türkiye Kamu-Sen genel başkanlığı görevini yürütmüştü.

Aslen öğretmen olan Koncuk, daha sonra Türk Eğitim-Sen Adana Kurucular Kurulu üyesi olurken, Türk Eğitim-Sen Adana 1 No'lu Şube Başkanlığı görevini üstlendi. Koncuk, Kamu-Sen İl Temsilciği görevini de yürüttü.

Türkiye Kamu Sen ve Türk Eğitim Sen Genel Başkanlığını beraber yürüten İsmail Koncuk, 2018 yılında İYİ Parti'ye katılmıştı.