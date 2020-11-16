Gelecek Partisi Ahmet Davuto\u011flu nun \u0130Y\u0130 Parti Merkezi nde yapt\u0131\u011f\u0131 ziyaretin ard\u0131ndan a\u00e7\u0131klama yapan \u0130Y\u0130 Parti lideri Ak\u015fener, Bizim de Anayasa \u015fekliyle de\u011fil parlamenter sistem dedi\u011fimiz g\u00fc\u00e7lendirilmi\u015f parlamenter sistem, ad\u0131n\u0131 ne koyarsak koyal\u0131m, parlamenter sisteminin tasar\u0131m\u0131na y\u00f6nelik, vesayet sisteminin olmad\u0131\u011f\u0131, kurumlar\u0131n itibar\u0131n\u0131n oldu\u011fu, kapsay\u0131c\u0131 kurumlar\u0131n yer ald\u0131\u011f\u0131, hesap verilebilir ve \u015feffafl\u0131\u011f\u0131n, liyakat sisteminin zorunlu\u011fu oldu\u011fu sistem tasar\u0131m\u0131 \u00fczerinde de biz \u00e7al\u0131\u015f\u0131yorduk. \u0130ki \u00e7al\u0131\u015fmay\u0131 bir araya getirece\u011fiz ve uzla\u015fabilir noktalara bakaca\u011f\u0131z. Arkada\u015flar\u0131m\u0131z bu konuda ortak \u00e7al\u0131\u015facaklar. Kendileri ile bu konuda mutab\u0131k kald\u0131k. Ziyaretleri i\u00e7in te\u015fekk\u00fcr ediyorum ifadelerini kulland\u0131. \u00c7OK \u00dcZ\u00dcLD\u00dc\u011e\u00dcM\u00dc \u0130FADE ETMEK \u0130STER\u0130M Ak\u015fener, \u00dcmit \u00d6zda\u011f \u0131n ihrac\u0131 hakk\u0131nda da, B\u00fct\u00fcn bunlar\u0131n her birine elbette \u00e7ok \u00fcz\u00fcl\u00fcyorum. Herhangi bir milletvekili arkada\u015f\u0131m\u0131z\u0131 bir kenara b\u0131rak\u0131n, normal bir \u00fcyemizin dahi istifa etmesi, partimizle yolunu ay\u0131rmas\u0131 bizleri \u00fczen bir durumdur. Ama benim bir \u00f6zelli\u011fim var. Bu irade beyan\u0131nda bulunmu\u015f hi\u00e7bir arkada\u015f\u0131m\u0131z\u0131 incitecek herhangi bir s\u00f6z kelime sarf etmedim. Ayn\u0131 noktada durmaya devam edece\u011fim. Say\u0131n \u00d6zda\u011f konusu ise, ke\u015fke b\u00f6yle olmasayd\u0131. Say\u0131n \u00d6zda\u011f, beni partimizi, ba\u015fkanl\u0131k divan\u0131n\u0131n neredeyse yar\u0131s\u0131n\u0131 ilzam eden, iftira boyutundaki pek \u00e7ok s\u00f6ylemi nedeniyle kendisine merkez disiplin kurulu partiden ihra\u00e7 etme karar\u0131 vermi\u015ftir. Bizim MDK m\u0131z\u0131n \u00f6zelli\u011fi \u015fu, b\u00fct\u00fcn yaz\u0131\u015fmalar\u0131 ayr\u0131d\u0131r, hem meclisteki arkada\u015flar\u0131m\u0131z\u0131n hem de kongrede se\u00e7ilen MDK m\u0131z\u0131n bir araya gelip ald\u0131\u011f\u0131 karard\u0131r. \u015eu anda ayr\u0131nt\u0131lar\u0131 ger\u00e7ekten bilmiyorum. Herkes i\u00e7in hay\u0131rl\u0131s\u0131 olsun, ama \u00fcz\u00fcld\u00fc\u011f\u00fcm\u00fc ifade etmek isterim ifadelerini kulland\u0131. SAYIN SOYLU \u00c7EVRES\u0130NE D\u0130KKAT ETS\u0130N Ak\u015fener, \u015f\u00f6yle devam etti: 27 y\u0131ld\u0131r aktif politika yapan Meral Ak\u015fener in s\u00f6yledi\u011fi herhangi bir konu tekzibe u\u011framam\u0131\u015ft\u0131r. Say\u0131n Soylu nun \u00e7evresine dikkat etmesine gerekti\u011fini s\u00f6yledim. Uzun s\u00fcre \u0130\u00e7i\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131 g\u00f6revini y\u00fcr\u00fctmedi\u011fim i\u00e7in zaman zaman acemilikle itham edilsem dahi kendisine eski \u0130\u00e7i\u015fleri Bakan\u0131 olarak \u00e7evresine dikkat etmesini s\u00f6yleyeyim buradan, herkes anlas\u0131n. DAVUTO\u011eLU: YANLI\u015eLIKLARIN KAR\u015eISINDA ALTERNAT\u0130FLER\u0130 ORTAYA KOYMAK \u00d6NEML\u0130 Gelecek Partisi Genel Ba\u015fkan\u0131 Davuto\u011flu da, yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada \u015funlar\u0131 kaydetti: Bir\u00e7ok a\u00e7\u0131lardan ortak kayg\u0131 ve d\u00fc\u015f\u00fcncelerimiz var. Kendileri nezaket g\u00f6sterip genel merkezimizi ziyarette bulunmu\u015flard\u0131. \u0130adeli ziyaret bor\u00e7 idi. 9 Kas\u0131m da da tam demokrasiye ge\u00e7i\u015f i\u00e7in g\u00fc\u00e7lendirilmi\u015f parlamenter sistemini kamuoyuyla payla\u015fm\u0131\u015ft\u0131k. Siyaset hizmet i\u00e7in bir ara\u00e7sa var olan yanl\u0131\u015flar\u0131 s\u00f6ylemek yan s\u0131ra o yanl\u0131\u015fl\u0131klar kar\u015f\u0131s\u0131nda alternatifleri ortaya koymak. Son 1 hafta i\u00e7inde ya\u015fan\u0131lanlar, art\u0131k say\u0131n cumhurba\u015fkan\u0131n\u0131n da kabul etti\u011fi hem ekonomide, hem demokraside problem oldu\u011fu ger\u00e7e\u011fidir. Bizlerin T\u00fcrkiye nin gelece\u011finde haz\u0131rlan\u0131rken, vazifemiz ele\u015ftirdi\u011fimiz Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 h\u00fck\u00fcmet sistemi kar\u015f\u0131s\u0131nda neyi teklif etti\u011fimizdir. \u00c7ok samimi, dostane sohbet ortam\u0131nda fikirlerimizi payla\u015ft\u0131k. Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 h\u00fck\u00fcmet sistemi \u00e7arp\u0131k bir ba\u015fkanl\u0131k sistemidir, daha \u00f6nce uygulanan parlamenter sistemi de \u00e7arp\u0131kt\u0131. GER\u00c7EK ANLAMDA PARLAMENTER S\u0130STEM\u0130 Tam, \u015feffaf, net, a\u00e7\u0131k bir parlamenter sistem \u00f6ng\u00f6r\u00fcyoruz. G\u00fc\u00e7lendirilmi\u015f derken temsil ile istikrar aras\u0131ndaki ili\u015fkiyi oturtacak mekanizmalar teklif ediyoruz. Bu mekanizmalarla ger\u00e7ek anlamda bir parlamenter sisteme ge\u00e7i\u015fi T\u00fcrkiye nin gelece\u011fi a\u00e7\u0131s\u0131ndan tek \u00e7\u00f6z\u00fcm olarak g\u00f6r\u00fcyoruz. Bundan sonra da s\u0131k s\u0131k bir araya gelece\u011fiz, daralan siyasetin alan\u0131n\u0131 a\u00e7aca\u011f\u0131z. Bu konuda say\u0131n genel ba\u015fkanla birlikte \u00e7al\u0131\u015fmam\u0131z\u0131n T\u00fcrk siyasetine katk\u0131 yapaca\u011f\u0131na inan\u0131yorum.