ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Rusya'nın "Çin Olimpiyatları" bitmeden Ukrayna'yı işgale başlayabileceğini, ABD ve Batılı müttefiklerin ağır yaptırımlarla buna kararlı bir karşılık vereceğini ve ülkede kalan Amerikalılar için herhangi bir tahliye operasyonu yapmayacaklarını söyledi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Beyaz Saray'da düzenlediği basın brifinginde, Ukrayna krizine ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi.

Sullivan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgal konusunda net olarak karar verdiğini şu anda söyleyemeyeceklerini, ancak işgalin her an başlayabileceği konusunda ellerinde güçlü istihbarat olduğunu kaydetti.

"RUSYA'NIN İŞGALİ OLİMPİYATLAR BİTMEDEN BAŞLAYABİLİR"

Sullivan, "İstihbarat raporlarına girmeyeceğim ancak daha önce (işgalin) Çin olimpiyatlarından sonra olabileceği spekülasyonunun aksine şu anda açıkça söyleyebilirim ki Olimpiyatlar bitmeden başlayabilir." değerlendirmesini yaptı.

ABD ile NATO müttefiklerinin olası bir işgal karşısında en ağır yaptırımlar ve diğer yollarla Rusya'ya karşı tepkisini ortaya koyacağına vurgu yapan Sullivan, Rusların Ukrayna'ya önce hava ve füze saldırıları yapıp ardından kara operasyonuyla işgalin devam etmesini beklediklerini söyledi.

Sullivan ayrıca, Rusların Kiev'e yönelik ani bir saldırı ile Ukrayna'nın başkentini ele geçirmek isteyebileceklerini iddia etti.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ayrıca, gelecek 24 saat ile 48 saatlik süre içinde neler olacağını bilemediklerini, Ukrayna'da işgalin her an başlayabileceğini, Amerikalıların derhal ülkeyi terk etmesi gerektiğini ve işgal durumunda tahliye operasyonu yapmayacaklarını söyledi.

Çin'deki 2022 Pekin Olimpiyat Oyunları, 20 Şubat'ta sona erecek.

UKRAYNA'YI SUÇLAMAMALARI KONUSUNDA UYARDI

ABD'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan olası bir işgal için Ukrayna'yı suçlamak için Rusya'yı 'sahte bayrak' operasyonu bahanesi ile Ukrayna'yı suçlamamaları konusunda uyardı.

Sullivan, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

ABD'li yetkililere göre Amerikalılar önümüzdeki 24 ila 48 saat içinde #Ukrayna'dan ayrılmalı. Ukrayna'ya bir Rus saldırısı daha önce gerçekleşirse, hava bombardımanı ve füze saldırılarıyla başlaması muhtemeldir ve uyruklarına bakılmaksızın sivilleri öldürebilir. Müteakip bir kara istilası büyük bir gücün saldırısını içerecektir.

ABD DONANMASI 4 MUHRİP GEMİSİ GÖNDERİYOR

Öte yandan ABD Donanmasının Rusya-Ukrayna geriliminin tırmanması üzerine Avrupadan sorumlu 6. Filo bölgesine 4 muhrip gemisi gönderildiği belirtildi.

ABD PİYADE TUGAYI POLONYA'YA GİDİYOR

Diğer taraftan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, 82. ABD Piyade Tugayı Muharebe Ekibinden #Polonya'ya 3.000 asker yollama emri verdi. Birlikler önümüzdeki günlerde Fort Bragg'dan ayrılacak ve önümüzdeki hafta başlarında Polonya'ya varacak...

SON 24 SAATTE DİKKAT ÇEKEN GELİŞMELER

Ukrayna-Rusya geriliminde son 24 saatte özellikle ABD’den gelen açıklamarla birlikte dikkat çekici gelişmeler yaşanıyor.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kış Olimpiyatları sona ermeden önce her an Ukrayna'ya girebileceğini söyleyen ilk isim oldu.

Yeni uydu görüntüleri, Ukrayna'nın üç tarafında daha fazla Rus kuvvetinin toplandığını gösteriyor.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın işgal etmesi halinde ABD'nin Ukrayna'daki Amerikalıları kurtarmak için asker göndermeyeceğini söyledi.

Öte yandan Kiev ve Batı'nın dikkatle izlediği Rus kuvvetleri, Ukrayna yakınlarında geniş çaplı askeri tatbikatlara başlıyor.

Üst düzey İngiliz ve Rus diplomatlar arasındaki görüşmeden ise olumlu bir sonuç çıkmamıştı.