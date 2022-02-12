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RIA haber ajansının cuma günü geç saatlerde Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov'a dayandırdığı habere göre, Vladimir Putin ve Joe Biden cumartesi günü telefonla görüşecek.

Rusya ve ABD liderleri arasındaki görüşmelerin duyurusu, Washington'un Rusya'nın büyük olasılıkla bir hava saldırısıyla başlayacak olan büyük bir işgali başlatmak için Ukrayna yakınlarında yeterince asker yığdığını söylemesinin ardından geldi.

Görüşme talebinin ABD tarafından geldiğini söyleyen Peskov, Putin'in Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile de aynı gün görüşeceğini söyledi.

Beyaz Saray'dan da yapılan açıklamada görüşmenin bugün yapılacağı, Rusya tarafının pazartesi yapılmasını önerdiği ancak ABD tarafının bugün yapılmasını istediği ve Rusya'nın bunu kabul ettiği ifade edildi.

Putin ve Macron 8 Şubat'ta Moskova'da bir araya gelmişti. Görüşmeye iki liderin oturduğu uzun masa ve Putin'in, "Ukrayna'nın NATO'ya alınması durumunda savaş çıkar. Rusya ve Avrupa ülkeleri çatışmaya itilir" sözleri damga vurmuştu.