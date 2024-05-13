Son dakika haberi Tunceli Belediye Başkanı'na soruşturma
DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak hakkında, 'Terör örgütü propagandası' yaptığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Konak'ın ifadeye çağrıldığı öğrenildi
Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak hakkında terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
AA'da yer alan habere göre Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, DEM Partili Konak hakkında 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi bazı konuşmalarında terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle soruşturma açtı.
Belediye Başkanı Konak, soruşturma kapsamında ifade için adliyeye çağırıldı.