Tüketici güven endeksinde artış
Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Ağustos ayında 68,0 iken Eylül ayında yüzde 5,1 oranında artarak 71,5 oldu
Giriş: 21.09.2023 - 10:04 Güncelleme: 21.09.2023 - 10:07
Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Ağustos ayında 68,0 iken Eylül ayında yüzde 5,1 oranında artarak 71,5 oldu.