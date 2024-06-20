REKLAM advertisement1

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, haziranda, mayıs ayına kıyasla yüzde 2,7 azaldı. Geçen ay 80,51 olan endeks, bu ay 78,3'e düştü.

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi, mayısta 65,3 iken haziranda yüzde 2,2 azalışla 63,8'e geriledi.

Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi, mayısta 82,8 iken bu ay yüzde 4,4 azalarak 79,2 oldu.

Geçen ay 78,3 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi, yüzde 2,8 düşüşle bu ay 76,1 olarak kayıtlara geçti. Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise mayısta 95,6 iken haziranda yüzde 1,6 azalarak 94'e düştü. * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.