Son dakika haberi Trabzonspor Fenerbahçe maçıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Son dakika gelen haberlere göre; Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın ardından Fenerbahçelilerin saha içerisinde sevinç gösterisi yaptığı sırada Trabzonsporlu taraftarlar sahaya indi ve Fenerbahçeli futbolculara saldırdı. İçişleri Bakanı Yerlikaya maçla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Bu akşam oynanan Trabzonspor Fenerbahçe futbol karşılaşması sonrası sahaya giren seyircilerle ilgili kimlik belirleme çalışmaları ve maç sonu yaşanan olaylarla ilgili soruşturma derhal başlatılmıştır.
Spor, her şeyden önce centilmenliktir. Futbol sahalarında şiddet olaylarının yaşanması asla kabul edilemez.
Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir." açıklamasında bulundu.