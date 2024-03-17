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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzon'da maç sonu saha karıştı: Fenerbahçeli futbolculara saldırı! - Trabzonspor Haberleri

        Trabzon'da maç sonu saha karıştı: Fenerbahçeli futbolculara saldırı!

        Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın ardından saha karıştı. Sarı-lacivertlilerin 3-2 kazandığı maçın ardından saha içerisinde sevinç gösterisi yaptığı sırada bordo-mavili taraftarlar sahaya indi ve Fenerbahçeli futbolculara saldırdı. Bordo-mavili taraftarlarla Fenerbahçeli futbolcular arasında yaşanan olayları, güvenlik güçleri engellemekte zorlandı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 17.03.2024 - 23:34 Güncelleme: 17.03.2024 - 23:39
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        • 1

          Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın ardından saha karıştı.

        • 2

          Sarı-lacivertlilerin 3-2 kazandığı maçın ardından saha içerisinde sevinç gösterisi yaptığı sırada bordo-mavili taraftarlar sahaya indi.

        • 3

          Trabzonsporlu taraftarlar, maç sonrası sahaya girerek sevinen Fenerbahçeli futbolculara saldırdı.

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          Fenerbahçeli futbolcular, saldıran taraftarların arasından soyunma odasına gitmeye çalıştı.

        • 5

          Bir Trabzonspor taraftarı Dominik Livakovic'e yumruk attı.

        • 6

          Fenerbahçeli Batshuayi, sahaya giren bir taraftara tekme attı.

        • 7

          Bright Osayi-Samuel ise sahaya giren bir taraftarla arbede yaşadı.

        • 8

          Bir Trabzonspor taraftarı, Mert Müldür'e korner direği sopasıyla saldırdı. Mert Müldür, sopadan son anda kurtuldu.

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          İşte Trabzon'daki utanç görüntüleri:

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