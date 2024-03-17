Trabzon'da maç sonu saha karıştı: Fenerbahçeli futbolculara saldırı!
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın ardından saha karıştı. Sarı-lacivertlilerin 3-2 kazandığı maçın ardından saha içerisinde sevinç gösterisi yaptığı sırada bordo-mavili taraftarlar sahaya indi ve Fenerbahçeli futbolculara saldırdı. Bordo-mavili taraftarlarla Fenerbahçeli futbolcular arasında yaşanan olayları, güvenlik güçleri engellemekte zorlandı
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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın ardından saha karıştı.
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Sarı-lacivertlilerin 3-2 kazandığı maçın ardından saha içerisinde sevinç gösterisi yaptığı sırada bordo-mavili taraftarlar sahaya indi.
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Trabzonsporlu taraftarlar, maç sonrası sahaya girerek sevinen Fenerbahçeli futbolculara saldırdı.
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Fenerbahçeli futbolcular, saldıran taraftarların arasından soyunma odasına gitmeye çalıştı.
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Bir Trabzonspor taraftarı Dominik Livakovic'e yumruk attı.
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Fenerbahçeli Batshuayi, sahaya giren bir taraftara tekme attı.
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Bright Osayi-Samuel ise sahaya giren bir taraftarla arbede yaşadı.
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Bir Trabzonspor taraftarı, Mert Müldür'e korner direği sopasıyla saldırdı. Mert Müldür, sopadan son anda kurtuldu.
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İşte Trabzon'daki utanç görüntüleri:
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