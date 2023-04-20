AA

Arnavutluk Adalet Bakanlığınca Türkiye'ye iadesine karar verilen kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, İstanbul'a getirildi. AA'da yer alan habere göre Arnavutluk'taki Dıraç Temyiz Mahkemesince Türkiye'ye iade edilmesine karar verildikten sonra hakkında ülkeye gönderilmesi için başlatılan çalışmalar tamamlanan Özer'i taşıyan uçak, Arnavutluk'un başkenti Tiran'dan sabah saatlerinde havalandı. İstanbul Havalimanı'na saat 10.15'te inen uçaktaki Özer'i İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri teslim aldı.

İSTANBUL EMNİYETİ'NE GETİRİLDİ DHA'da yer alan habere göre Özer, havalimanındaki sağlık kontrollerinin ardından polis ekipleri tarafından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Faruk Fatih Özer'in işlemlerine Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde devam edilecek. DİJİTAL MATERYALLER DE İNCELENECEK Özer'e ait laptop ve cep telefonu ile dijital materyallerin olduğu bir kutu da, uçağa giren polis ekipleri tarafından özel olarak teslim alındı. Laptop ve dijital materyallerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce özel bir ekip tarafından inceleneceği öğrenildi.

Arnavutluk'ta firari olarak yakalanan ve hakkında Türkiye'ye iade kararı verilen Faruk Fatih Özer, başkent Tiran'a giden İnterpol dairesinden özel bir ekip tarafından teslim alındı. Faruk Fatih Özer'in bulunduğu Air Albania Havayolları'nın ZB1001 sefer sayılı Tiran uçağı, 10.10'da İstanbul Havalimanı'na indi. DİKKAT ÇEKEN KUTU Bu sırada uçağın yanaşacağı park pozisyonunda polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Uçağın arka kapısından içeri giren polislerin, önce Özer'e ait olduğu belirtilen; içinde laptop, cep telefonu ve dijital materyallerin bulunduğu özel kutuyu teslim alması dikkat çekti. DİJİTAL MATERYALLER SİBER SUÇLARLA MÜCADELE EKİPLERİNCE İNCELENECEK Dava dosyasına gireceği belirtilen laptop ile dijital materyallerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce inceleneceği öğrenildi.

ÖZER UÇAĞIN ARKA KAPISINDAN İNDİRİLDİ Faruk Fatih Özer'in giyim eşyalarının bulunduğu bir naylon poşet de yine polis tarafından uçaktan alındı. Uçağın arka kapısından indirilen Özer'in ellerinin kelepçeli olduğu görüldü. İlk olarak D Terminaline getirilen Özer, buradaki pasaport işlemlerinin ardından yine güvenlik önlemleri altında polis aracına bindirilerek İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne getirildi. 'Adli Tabip'likte sağlık kontrolünden geçirilen Thodex'in kurucusu Özer ve beraberindeki polisler, buradan yürüyerek Emniyet Şube Müdürlüğü'ne geçti. Özer'i görmeye gelen iki avukatı da Emniyette hazır bulundu. İstanbul Havalimanı'ndaki işlemlerin ardından Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim alınan Özer, saat 12.30 sıralarında Vatan Caddesi'ndeki İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. YAKALAMA VE İADE SÜRECİ Kırmızı bültenle aranan Özer, 30 Ağustos 2022'de Arnavutluk'ta yakalanmıştı. Arnavutluk'taki Elbasan Asliye Mahkemesinin 2 Eylül 2022'de Özer'in tutukluluğunun devamına yönelik verdiği karar, 14 Eylül 2022'de Özer'in avukatlarınca temyize götürülmüştü. Dıraç Temyiz Mahkemesi, 20 Eylül'de Özer'in tutukluluğuna yönelik kararı onamıştı.

Elbasan Asliye Mahkemesi, 17 Kasım 2022'deki duruşmada, Elbasan Savcılığının "Özer'in Türkiye'ye iade edilmesine izin verilmesi" yönündeki talebinin kabul edildiğini bildirmiş, Özer ise 7 Aralık 2022'de bu kararı temyize götürmüştü. Bu karara ilişkin Dıraç Temyiz Mahkemesinde geçen 30 Aralık 2022'de yapılan duruşmada, Özer'in Türkiye'ye iade edilmesine ilişkin karar onanmıştı.