Türk Hava Kurumu Başkanı Cenap Aşçı, Habertürk TV'de açıklamalarda bulunuyor. Aşçı yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Şöyle bir algı var THK yangın olduğu zaman direk müdahale eden bir kurum olarak düşünülüyor böyle bir şey. THK 1985'den beri böyle bir hizmet vermiş. 1985 yılında bu işe faaliyete başladık. Eski uçaklarımız şu anda atıl. Bizim elimizde 1969 model ve 1985-88 model olmak üzere 6 tane uçak var. 2009 yılı sonrası yönetimde maalesef finansal krizler, gün geçtikçe yenilemek yerine atıl hale gelmiş. Şu anda kullanılabilir 6 uçak var. Fakat şu anda bakımları yapılmadığı için hazır değiller. Uçaklar hangarda çalışır halde tutulmuyor.Uçaklar 3 yıldır hangarda çürüyor iddiası yanlıştır. Uçaklar hangarda çürütülmüyor. İhale yöntemiyle Orman Genel Müdürlüğümüz hizmet veriyor. Biz de hizmet vermişiz. Biz ihale kanuna göre hizmet veren kurum konumundayız.

Burada yönetim krizi oluşmuş, medeni kanuna göre mevcut yönetim işten el çektirildi. Şu anda geldiğimiz günden beri uğraşıyoruz. Kurumun bankalara borcu var. Biz kurum olarak 6 uçak için bakım maliyetleri 4 milyon dolar. Bu rakamı sağladıktan sonra bakıldıktan sonra kullanılabilir. 100 litre farkı doğru değil. Bizim uçaklarımız teknik şartları sağlamıyor. Biz THK olarak 2020-2021 yılında kiralama yöntemiyle edindiğimiz uçak ve helikopterle orman yangını söndürme işlemine katkı veriyoruz."

Habertürk Yazarı Güntay Şimşek: "Orman Bakanlığı bana göre THK uçaklarını saf dışı tutacak ihale şartnamesi hazırlamış bana göre. İhaleye girilmiş olsaydı 1 ay içinde hazırlanmış olurdu. Şu an 6 uçak bugün de ihaleye girilse THK kazansa 1 ay içerisinde uçuşa hazır hale gelir."

Cenap Aşçı: "Güntay Bey'e katkısından dolayı teşekkür ediyorum. Havacılık konusundaki bilgilerine her zaman değer veriyoruz. Bu uçaklarımızın motor tipleri ihale şartnamesine uymuyor. Jet motoru olma sebebiyle de hızlarında farklılıklar var. Biz kurum olarak ihale şartnamesi yayınlandığı zaman gereken işlemlere baktık. Önce Orman Bakanlığı'na itirazımızı yaptık, kabul edilmedi. Biz kendi uçaklarımız ile ihaleye giremeyince, bu sefer yurt dışından uçak arama faaliyetine başladık. Bu sene için 10 ton taşıma kapasitesi olan 2 uçak kiraladık. Şu anda operasyonda hizmet veren uçaklardır bunlar.

Bu uçaklarımızın en eskisi 1969 en yenisi 1985 model. Bu uçaklar iş makinaları gibi. Yedek parça bulup, zamanında bakım yaparsanız kullanabilirsiniz. Elimizde 6 tane uçak var. 2011-12'de başlayan süreçten beri bakımları yapılmamış, yedek parçaları değiştirilmemiş. Biz kayyum olarak göreve başladığımızda yangın sezonu bitmişti. THY uçağı da olsa, Lutfhansa uçağı da olsa yatınca maalesef atıl hale geliyor. Yaklaşık olarak 4 milyon dolarlık bakım maliyetiyle karşı karşıyayız. Uçaklarımızın bakımlarını peyderpey yapmaya çalışıyoruz. Ama bir anda 4 milyon dolarlık bakım yapma imkanımız yok."