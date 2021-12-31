Tesla binlerce aracını geri çağırdı!

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, "Model 3" ve "Model S" araçlarında kaza riskini artırabilecek kusurlar nedeniyle 475 binden fazla aracını geri çağırdı.

ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresinden (NHTSA) yapılan açıklamada, Tesla'nın güvenlik sorunları nedeniyle 475 binden fazla aracını geri çağırdığı bildirildi.

Geri görüş kameralarındaki kusur nedeniyle 2017-2020 yılları arasında üretilen 356 bin 309 adet Model 3 aracı ile ön kaput mandalına ilişkin sorunlar nedeniyle 2014-2021 arasında üretilen 119 bin 9 adet Model S aracın geri çağırıldığı aktarıldı.

Açıklamada, Tesla'nın söz konusu kusurlara ilişkin 2 bin 301 garanti kapsamında işlem talebi ve 601 saha raporu aldığı kaydedildi.