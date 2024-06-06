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Güvenlik kaynakları, "PKK’nın Suriye kanadı PYD/YPG’nin Suriye’nin kuzeyinde 11 Haziran’da yapmayı planladığı sözde yerel seçim ertelendi" açıklamasını yaptı.

Terör örgütü PKK’nın Suriye kanadı PYD/YPG tarafından, “Seçim sürecine iştirak eden partiler ve siyasi koalisyonlar seçimlerin ertelenmesi için ÖY/YSK’ya başvuruda bulundu. Bu kapsamda demokratik bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla seçimler Ağustos 2024’e ertelendi” şeklinde bir açıklama yapıldı.

Türkiye, Suriye’nin kuzeyindeki PYD/YPG yönetimini, Suriye’nin toprak bütünlüğüne karşı bir eylem ve kuzey sınırında bir 'terör devleti' kurulması olarak değerlendirerek seçimlere sert tepki göstermişti.

İlk olarak 30 Mayıs’ta yapılması planlanan yerel seçim kararına sert tepki gösteren Ankara, Suriye’nin kuzeyinde kurulmaya çalışılan PKK yönetiminde olacak bir devletin engellenmesi girişimlerde bulundu. Cezire, Deyr Ez Zor, Rakka, Tabka, Fırat, Münbiç ve Afrin’in Şehba bölgelerinde yapılması planlanan yerel seçimin ertelenmesinin bir sebebinin de yoğun dış baskılar olduğu bildirildi. İlk boykot açıklaması Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS)’nden geldi. Suriye Kürdistan Demokrat Partisi (PDK-S) de seçimlere katılmayacağını açıkladı. Diğer siyasi yapılar da boykot kararına destek verdi.

Merkezi Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nde bulunan, Mesud Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokratik Partisi'nin (KDP) siyasi çizgisinde Suriye’de faaliyet gösteren partiler de, seçimleri boykot ediyor. Türkiye’nin karşı çıkması ile bölgede oluşan güç birliği, uluslararası mecralarda da karşılık buldu. Sözde seçime karşı bölgede başlayan protestoların artması ile ABD de tavrını belli etti. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, 11 Haziran'da düzenlenmesi planlanan sözde yerel seçimlere ilişkin adil, serbest ve şeffaf bir seçim ortamının bulunmadığı değerlendirmesini yaptı.

Planladıkları yerel seçim için ABD’nin de desteğini göremeyen PYD/YPG’de iç çatırdamalar başladı. Hiçbir destek göremeyen PYD/YPG sonunda seçimin ertelenmesi kararına vardı. Yapılan açıklama ile seçim Ağustos 2024’e ertelendi.