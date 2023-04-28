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Son dakika haberi Terör örgütünün firari üyesi Rasim Akyol Türkiye'ye getirildi

Terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG mensubu firari Rasim Akyol, MİT’in yurt dışı operasyonuyla yakalanarak Türkiye’ye getirildi.

Giriş: 28.04.2023 - 11:06 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Terör örgütünün firari üyesi Rasim Akyol Türkiye'ye getirildi
Terör örgütünün firari üyesi Rasim Akyol Türkiye'ye getirildi
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Habertürk Ankara

Terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG mensubu firari Rasim Akyol, MİT’in yurt dışı operasyonuyla yakalanarak Türkiye’ye getirildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı’nca yapılan çalışmalar neticesinde; Avrupa’ya kaçma arayışında olan Rasim Akyol, yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirilmesinin ardından Emniyet güçlerine teslim edildi.

Hakkında “Silahlı Terör Örgütlerine Silah Sağlama” suçundan 15 yıl kesinleşmiş cezası bulunan Rasim Akyol’un, 2018 yılında Hatay’da 25 kg patlayıcı madde ile yakalanan eylem hazırlığı içerisindeki PKK/KCK mensuplarına, yardım ve yataklık eden grup içerisinde yer aldığı öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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