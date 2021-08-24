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Son dakika haberi Terim'den Morutan açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Hatayspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Terim, Morutan transferiyle ilgili, "Morutan transferinde görüşmeler devam ediyor. Galatasaraylılar merak etmesinler. Başkanımız, yönetimimiz takip ediyor. Biz de takip ediyoruz. Hiç beklemeden ilk ağızdan haber veririz. Galatasaray'ın planlarında genç, yetenekli oyuncular var. Bu isimler devam edecek. Steaua Bükreş başkanı da sağ olsun, zaten gerekli açıklamaları yapıyor. Birçok isim açıklayacağız inşallah" dedi

24.08.2021 - 00:17 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi Terim'den Morutan açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Hatayspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Terim, Morutan transferiyle ilgili, "Morutan transferinde görüşmeler devam ediyor. Galatasaraylılar merak etmesinler. Başkanımız, yönetimimiz takip ediyor. Biz de takip ediyoruz. Hiç beklemeden ilk ağızdan haber veririz. Galatasaray'ın planlarında genç, yetenekli oyuncular var. Bu isimler devam edecek. Steaua Bükreş başkanı da sağ olsun, zaten gerekli açıklamaları yapıyor. Birçok isim açıklayacağız inşallah" dedi.

MAÇ DEĞERLENDİRMESİ

1-0 mağlup başladık oyuna. Genelde son zamanlarda böyle başlıyoruz. Geriye dönüşümüz iyi oldu ama özellikle ilk yarı çok gol kaçırdık. Şöyle özetleyebiliriz. 75 dakika hangi düşüncemiz, hangi planımız varsa onu oynamaya çalıştık ve de iyi oynadık. Oradan sonra ikinci santrforu ve Ömer'i alınca, biraz daha değişik oynamaya başladık. B planımızdı bu. A planımızla 8-10 pozisyona girdik, bol bol. Beraberliği yakaladık, galibiyeti kaçırdık derken epeyidir duran toptan, yan toptan atmıyorduk. Luyindama'nın golü geldi. Galip gelmesi gereken takım Galatasaray'dı, doğrusu da buydu. 3 puan önemliydi.

İnanın bana bazılarımız jet-lag oldu. İskoçya, Giresun, Danimarka'ya gidiyorsunuz. 30 derece sıcaklık farkı, 1-2 saat farkı, 3 günde 1 oynuyoruz. Buna rağmen bu takım 75 dakika bu oyunu oynuyorsa galibiyet hakkıdır. Oyuncularımı kutluyorum. Pes etmediler, etmemeleri lazım. Daha iyi oynayacağız, herkes emin olabilir. Bugünün 3 puanı değerli. Bazen duran toplardan, bazen frikiklerden, kornerlerden gol gelebilir ama mesele galibiyet almak. Bugün iyi oynadık. Birçok korner kullandık, şut attık, ortalar yaptık. İlk yarı pas yüzdemiz daha yüksekti. Bence güzel bir maç oldu. Bir de tabii Olimpiyat Stadı, psikolojik olarak rüzgar bir öyle bir böyle. İki tarafa da öyle. Bir de koş koş bitmiyor gibi. Ona rağmen şükür kazanmayı bildik. Önemli bizim için...

MORUTAN KİMDİR?

Olimpiu Morutan

Doğum tarihi: 25 Nisan 1999
Doğum yeri: Cluj-Napoca - Romanya
Boy: 1,73 m
Uyruk: Romanya
Mevki: Orta saha - On Numara
Yan mevki: Sağ Kanat
Ayak: Sol ayak
Güncel piyasa değeri: 2.80 milyon Euro
Oynadığı takımlar: FC Botosani, U Cluj, Steaua Bükreş

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