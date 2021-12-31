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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bugün Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğler kapsamında güncellenmiş Uygulama Talimatlarını yayımladı. Altın hesaplarından Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarına ve Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümde uygulanacak kur ile ilgili bilgilendirme yaptı.

TL hesaplara geçişte yeni hesapların açılış tarihinde TL'nin döviz karşısındaki seviyesini belirlemek için kullanılan dönüşüm kur oranı, günde altı kez açıklanacak kurlar kullanılarak belirlenecek. Daha önce Merkez Bankası’nın her gün saat 11.00'de açıkladığı kurlar esas alınıyordu. Bu uygulama uygulama kaldırıldı. Vade sonundaki oranın belirlenmesinde saat 11:00'de açıklanan sabitleme kullanılmaya devam edilecek

TCMB'nin söz konusu talimatlarında dönüşüm kuru, "Merkez Bankası tarafından saat 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 ve 15:00'de ilan edilen ve döviz tevdiat hesapları ile döviz cinsinden katılım fonu hesaplarında bulunan dövizin Türk lirasına çevrildiği saat itibarıyla en son açıklanmış olan döviz alış kuru" olarak belirlendi.

Bu durumda 12:00-13:00 saatleri arasında DTH’dan TL’ye çevrilen hesap cinsinde saat 12'de açıklanan kur üzerinden hesap açılacak. 13:00-14:00 saatleri arasında ise 13:00’de açıklanan kur bazında hesap açılacak.

VADE SONU KURU SAAT 11'DEKİ DÖVİZ ALIŞ KURU

Son düzenlemeyle vade sonu kuru Türk lirası mevduat veya katılma hesabının vadesinde saat 11:00’de TCMB tarafından ilan edilen döviz alış kuru olarak açıklandı.

ALTIN İÇİN DE YENİ DÜZENLEME

TCMB ayrı bir tebliğ ile altından TL'ye dönüşüm hesapları için de düzenleme yaptı. Altın dönüşüm fiyatı TCMB tarafından saat 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 ve 15:00’de ilan edilen ve altın hesaplarında bulunan altının Türk Lirası'na çevrildiği saat itibarıyla en son açıklanmış olan 995/1000 veya 1000/1000 saflıktaki gram altının Türk Lirası karşılığı alış fiyatı olarak uygulanacak.

Vade sonu fiyatı ise “Türk Lirası mevduat veya katılma hesabının vadesinde saat 11:00’de Merkez Bankası tarafından ilan edilen 995/1000 veya 1000/1000 saflıktaki gram altının Türk Lirası karşılığı alış fiyatını” ifade edecek.

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