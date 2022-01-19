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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası ile swap anlaşması imzaladığını duyurdu. TCMB'den yapılan açıklamada swap anlaşmasının 3 yıl geçerli olacağı belirtilirken nominal büyüklüğünün 18 milyar dirhem (AED) ve 64 milyar Türk lirası (TRY) olduğu belirtildi.

TCMB'den yapılan açıklamada, "İki ülke arasında karşılıklı ticaretin geliştirilmesi yoluyla finansal iş birliğinin daha da güçlendirilmesi amacını taşıyan anlaşma üç yıl süreyle geçerli olacak ve karşılıklı mutabakatla uzatılabilecektir. Anlaşma, BAEMB Başkanı Sayın Khaled Mohamed Balama ile TCMB Başkanı Sayın Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu tarafından imzalanmıştır." denildi.

Anlaşmanın imzalanmasından sonra yaptığı açıklamada Başkan Khaled Mohamed Balama, “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile imzalanan bu anlaşma her iki ülkenin finansal konularda, özellikle de iki ülke arasındaki ticaret ve yatırımlar alanında ikili iş birliğini artırma iradesinin bir göstergesidir.” ifadelerini kullandı.

Başkan Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ise, "Bu anlaşma, iki ülke merkez bankasının, ülkeleri arasındaki ekonomik ve mali ilişkilerin geliştirilmesi için yerel para birimleri üzerinden karşılıklı ticaretin derinleştirilmesine yönelik kararlılığını göstermektedir.” değerlendirmesinde bulundu.

TCMB'ninhalihazırda Çin ile 6 milyar dolar, Katar ile 15 milyar dolar ve Güney Kore ile 2 milyar dolarlık swap anlaşması bulunuyordu.