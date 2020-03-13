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TBMM'de koronavirüs tedbirleri kapsamında 13-31 Mart tarihlerinde ziyaretçi kabul edilmemesi kararı alındı.

TBMM'den yapılan açılan açıklamaya göre, Meclis Başkanlığı, koronavirüsün (Covid-19) dünyanın çeşitli ülkelerinde yayılması karşısında alınabilecek önlemler konusunda gelişmeleri yakından takip ederek, ülkemizde ilk vakanın görülmesiyle birlikte de Sağlık Bakanlığı ile koordineli olarak tedbirleri hayata geçirdi. Bu kapsamda ilk etapta dezenfektanlar ortak kullanım alanlarına yerleştirilmiş, ardından Genel Kurul salonu başta olmak üzere sık kullanım alanları ilaçlanarak dezenfektasyon işlemi gerçekleştirildi. Ayrıca Meclis Başkanı Mustafa Şentop, milletvekillerine bir yazı göndererek ziyaretçileri kabullerini mümkün olduğunca ertelemeleri ve yurtdışı seyahate gidenlerin de 14 gün boyunca Meclis'e gelmemelerini istedi.

'31 MART'TA YENİDEN DEĞERLENDİRME YAPILACAK'

TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında ziyaretçilere yönelik alınan uygulamaya ilişkin şöyle denildi:

'Bütün bu tedbirlerin alınmış olmasına rağmen, yıllık ortalama 500 bin kişinin ziyaret ettiği TBMM yerleşkesine günlük gelen ziyaretçi sayısı 5 bin civarında olmakta, yoğun günlerde bu sayı 10 binin üzerine çıkabilmektedir. Türkiye’nin her bölgesinden Meclis’e gelen ziyaretçilerin geri dönüşlerinde olası bir riski kendi bulundukları ortamlara taşımalarının, vatandaşlarımız açısından daha büyük bir riski de beraberinde getirebileceği öngörülmektedir.

Bu bakımdan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis’te ziyaretçilere randevuların bir süreliğine ertelenmesi konusunu Sağlık Bakanıyla istişare ederken, partilerin Meclis Grup Başkanvekilleriyle görüşmüş, dün gece de TBMM İdare amirleriyle bir toplantı gerçekleştirmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonunda, Meclis’e 13-31 Mart tarihlerinde ziyaretçi kabul edilmemesi kararı alınmıştır. Ziyaretçilerin girişlerine yönelik tedbir, 31 Mart’ta tekrar değerlendirilmek üzere bugünden itibaren hayata geçirilmeye başlanmıştır. Bu süre içinde Meclis çalışmalarımız devam edecek, Meclis personeli de görevlerini sürdüreceklerdir. Yine bu süreçte alınması gereken ilave tedbirler de, Sağlık Bakanlığımızla koordineli olarak değerlendirilecektir."

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