Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, yüzmek için denize giren kişi, boğuldu. Eşi olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Yakınlarıyla Kuşadası'na tatile gelen Ali Demirelli (32),dün Kadınlar Plajı'nda denize girdi. Çevredekilerin fark etmediği anda suda kaybolan Demirelli, dalgaların etkisiyle kıyıya vurdu. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibinin müdahalesiyle kalbi yeniden atmaya başlayan Demirelli, Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Demirelli, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Demirelli’nin eşi, olay yerinde siniz krizi geçirdi.