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Tartıştığı babasını uyurken öldürdü!

Konya'nın Çumra ilçesinde, kelimenin tam anlamıyla kan donduran bir olay meydana geldi. Tartıştığı babasını uyuduktan sonra tabancayla öldüren 19 yaşındaki genç, aynı silahla başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan genç tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

10.06.2022 - 16:11 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi: Tartıştığı babasını uyurken öldürdü!
Tartıştığı babasını uyurken öldürdü!
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İHA

Konya'nın, Çumra ilçesine bağlı İçeriçumra Mahallesi'nde edinilen bilgiye göre, Güray Karadaş (19) babası Mustafa Karadaş (54) ile alkol kullandığı bu nedenle annesi ve kardeşlerinin evi terk ettiği gerekçesiyle tartışmaya başladı.

ÖNCE BABASINI SONRA KENDİSİNİ VURDU

İHA'da yer alan habere göre sözlü tartışma sonrası Mustafa Karadaş, odasına çekilerek uyudu. Babasının uyuduğunu fark eden Güray Karadaş, babasının odasına giderek yanında bulunan tabancayla babasını vurdu, daha sonra aynı tabancayla kendi kafasına ateş etti.

KOMŞULARI SAĞLIK EKİPLERİNE HABER VERDİ

Komşularının silah sesini duyması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Bunun üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

BABA ÖLDÜ, OĞLUNUN DURUMU AĞIR

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Mustafa Karadaş’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Güray Karadaş ise Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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