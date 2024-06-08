Son dakika haberi Tarihi Kentler Birliği Başkanı Yavaş oldu
Tarihi Kentler Birliği Başkanlığı'na Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş seçildi. Yavaş 495 delegenin oyunu alırken; rakibi Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk 221 oyda kaldı.
Tarihi Kentler Birliği Başkanlığı’na Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Sağlıklı Kentler Birliği Başkanlığı'na da Cemil Tugay seçildi.
Yavaş 495 delegenin oyunu alırken; rakibi Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk 221 oyda kaldı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Yerel yönetimlerimiz için yeni bir dönem başlıyor. Değerli arkadaşlarım, Tarihi Kentler Birliği Başkanı seçilen Mansur Yavaş’ı ve Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı seçilen Cemil Tugay’ı tebrik ediyor, başarılar diliyorum" dedi.