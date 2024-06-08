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        Haberler Gündem Tarihi Kentler Birliği Başkanı Mansur Yavaş oldu

        Son dakika haberi Tarihi Kentler Birliği Başkanı Yavaş oldu

        Tarihi Kentler Birliği Başkanlığı'na Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş seçildi. Yavaş 495 delegenin oyunu alırken; rakibi Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk 221 oyda kaldı.

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 08.06.2024 - 15:41 Güncelleme: 08.06.2024 - 16:07
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        Tarihi Kentler Birliği Başkanı Yavaş oldu
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        Tarihi Kentler Birliği Başkanlığı’na Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Sağlıklı Kentler Birliği Başkanlığı'na da Cemil Tugay seçildi.

        Yavaş 495 delegenin oyunu alırken; rakibi Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk 221 oyda kaldı.

        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Yerel yönetimlerimiz için yeni bir dönem başlıyor. Değerli arkadaşlarım, Tarihi Kentler Birliği Başkanı seçilen Mansur Yavaş’ı ve Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı seçilen Cemil Tugay’ı tebrik ediyor, başarılar diliyorum" dedi.

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