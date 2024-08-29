Sümeyye Boyacı ve Meryem Nur Tunuğ finale yükselemedi
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para yüzme kadınlar S5 200m serbest kategorisinde mücadele eden sporcularımızdan Sümeyye Boyacı 3:17.25'lik derecesiyle serisini 5, Meryem Nur Tunuğ ise 3:37.91'lik derecesiyle serisini 6. sırada tamamladı
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli yüzücüler Sümeyye Boyacı ve Meryem Nur Tunuğ, kadınlar 200 metre serbest S5 kategorisinde finale yükselemedi.
Paris La Defense Arena'daki yüzme müsabakalarında iki milli sporcu, 200 metre serbest S5 sınıfında havuza girdi.
Sümeyye genel sıralamada 20 sporcu arasında 3.17.25'lik derecesiyle 12'nci, Meryem Nur ise 3.37.91'lik zamanıyla 17'nci olarak bu kategoride elendi.