A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin birinci haftasındaki ikinci maçında Çin'e 3-1 mağlup oldu.
Milli takım karşılaşmaya Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt'un smaç sayılarıyla başladı. Kaptan Eda Erdem'in sayılarına karşın etkili oyunu sürdüren Çin, ilk teknik molaya 12-5 önde girdi. Manşet problemi yaşayan ve bloklarında etkili olamayan Türkiye karşısında iyi savunma yapan ve hücumlarını çok hızlı sonlandıran Çin, ilk seti 25-16 kazandı.
İkinci sete de manşet ve blok problemiyle başlayan milli takım oyunda dengeyi ilk kez 7-7 eşitlikte sağladı. Ay-yıldızlı ekip, teknik molaya 12-10 üstün girdi. Pasör Cansu Özbay'ın iyi yönlendirdiği ve aldığı blokla ateşlediği ay-yıldızlılar, seti 25-20 kazanarak skoru 1-1 eşitledi.
Ay-yıldızlı ekip, 3. sete de iyi başlayamadı. Başantrenör Giovanni Guidetti'nin pasör Cansu Özbay'ın yerine Sıla Çalışkan'a görev vermesinin ardından milli takım oyunu dengelense de basit hatalar yapmaya devam etti. Oyuncu değişikliklerinin skora yansımaması sonucunda Guidetti, skor 11-18'de mola aldı ancak Çin etkili oyununu sürdürerek seti 25-16 aldı ve 2-1 öne geçti.
Çin 4. sete de etkili başladı ancak ay-yıldızlılar, Ebrar Karakurt ve Eda Erdem ile etkili oldu ve skor 9-9'da eşitliği sağladı. Milli takım, basit hatalar sonucunda teknik molaya 12-9 geride girdi. Türkiye'nin Ebrar Kurakurt ile bulduğu blok sayının ardından Çin, skor 19-20'de mola aldı. Moladan sonra Türkiye'ye sadece 3 sayı fırsatı veren Çin, seti 25-22 maçı da 3-1 kazandı.
Milli takım, organizasyondaki 3. maçında yarın saat 19.00'da Bulgaristan ile karşılaşacak.
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