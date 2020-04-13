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Sokağa çıkma yasağı kararının duyulmasının ardından bakkal ve market önlerindeki izdiham görüntülerindeki sorumluluğu üstlenerek İçişleri Bakanlığı görevinden ayrıldığını duyuran Süleyman Soylu'nun istifası Cumhurbaşkanlığı tarafından kabul edilmemişti.

İçişleri Bakanı Soylu, bugün yaptığı yeni açıklamada, "Sokağa çıkma yasağı ile ilgili, sorumluluğumuzun gereği aldığım karar üzerine Milletimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın tutumu, beni mahcup etmiştir. Devlet ve milletin emanetinde atılan adımlarda eksikliğimizin bu iki irade tarafından insani bir durum olarak kabul edilip onarma hakkı verilmesi, sorumluluğumuzu arttırmıştır. Allah mahcup etmesin. Milletimizin hizmetinde yola devam inşallah..." dedi.