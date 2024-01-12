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        Haberler Gündem Somali'li liderin oğlu ifade verdi

        Son dakika haberi Somali'li liderin oğlu ifade verdi

        İstanbul'da motosikletli kuryenin ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Türkiye'ye getirilerek ifadesi alındı. Hakkındaki yakalama kararı kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 18:19 Güncelleme: 12.01.2024 - 18:25
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        Somali'li liderin oğlu ifade verdi
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        Fatih'te motokurye Yunus Emre Göçer'in hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin hakkında yakalama kararı bulunan ve 6 yıla kadar hapsi istenen Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'un resen düzenlenen celse ile yargılanmasına başlandı.

        İstanbul 33. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Muhammed Hasan Şeyh Mahmud ve avukatı katıldı.

        Duruşmada savunma yapan sanık, olay tarihinde aracı kendisinin kullandığını söyledi.

        "BEN FRENE BASMAMA RAĞMEN ÇARPMAYI ENGELLEYEMEDİM”

        Avrasya Tüneli'nden çıktıktan sonra 5-10 dakika ilerlediğini ifade eden sanık, önünde hızlı giden motosiklet olduğunu, bir anda durduğunu ve yolun sağ tarafına doğru döndüğünü anlattı.

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        Sanık, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Ben frene basmama rağmen çarpmayı engelleyemedim. Bu sırada yaklaşık 55 kilometre hızla ilerliyordum. Öndeki motosikletin gittiğini görmüştüm. Ancak motosiklet bir anda durup döndüğü için ben de bu durumu beklemediğimden çarpmayı engelleyemedim."

        Sanık avukatı Şeyda Yıldırım ise müvekkilinin duruşmalardan vareste tutulmasını ve serbest bırakılmasını talep etti.

        Ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın serbest bırakılmasına karar verdi.

        Sanık hakkındaki yakalama kararının kaldırılmasına hükmeden mahkeme, sanık hakkındaki yurt dışına çıkış yasağını içeren adli kontrol tedbirinin de kaldırılmasını kararlaştırdı.

        Duruşma 16 Ocak'a ertelendi.

        İDDİANAMEDEN

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli Mahmud'un, kullandığı araçla 30 Kasım 2023'te Kennedy Caddesi Aksaray istikametinde motosikletli Yunus Emre Göçer'e çarptığı anlatılıyor.

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        Göçer'in çarpma neticesinde ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı, 6 Aralık 2023'te ise vefat ettiği bilgisine yer verilen iddianamede, şüphelinin ifadesinde, olayın motosiklet sürücüsünün dönüş olmayan yoldan dönmeye çalışması nedeniyle meydana geldiğini ve kendisinin bir kusuru olmadığını öne sürdüğü belirtiliyor.

        İddianamede, alınan raporlara göre Göçer ile şüphelinin kanında alkol ve uyuşturucu maddeye rastlanmadığı kaydediliyor.

        Bilirkişi raporunda Göçer'in kusurunun olmadığı, şüphelinin asli kusurlu bulunduğu bilgisinin yer aldığı iddianamede, Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'nin 19 Aralık 2023 tarihli raporunda ise şüphelinin asli derecede, Göçer'in tali derecede kusurlu bulunduğu tespitine yer veriliyor.

        İddianamede, motokurye Göçer'in eşi Öznur Göçer'in 13 ve 15 Aralık'taki ifadelerinde şüpheliden şikayetçi olduğunu, 20 Aralık'taki ifadesinde ise "bu aşamada herhangi bir şikayetinin bulunmadığını" beyan ettiği belirtiliyor.

        Dosya kapsamındaki görüntüler, Adli Tıp Kurumu raporları, kolluk tutanakları ve tüm dosya içeriğinden yola çıkıldığında, şüphelinin kusurlu eylemiyle Göçer'in ölümüne sebebiyet verdiğinin anlaşıldığı aktarılan iddianamede, Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'un "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

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