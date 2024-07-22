Sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmeleri, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişci başkanlığında tekrar başladı.

Başıboş sokak köpeklerine ilişkin kanun teklifinden 'ötanazi' kelimesi çıkarılıyor, “Veterinerlik Hizmetleri Kanunu’nun 9 Maddesi’nin 3. Fıkrası’nda yer alan hükümler uygulanır” hükmü ekleniyor.

Buna göre düzenleme çerçevesinde:

- Meclis Tarım Komisyonu’nda görüşmeleri devam eden yasa teklifinin “Ötanazi" maddesinde revizyona gidiliyor.

- Hayvanlara acı ve ıstırap çektiren veya iyileşme durumu bulunmayan hastalık

“ - Hayvanlara ötenazi yapmak yasaktır. Ancak,

- Veterinerlik Hizmetleri Kanunu 9/3. maddesi ise şu hükümleri içeriyor:

- Yerel yönetimlerce “Kamu güvenliği ve sağılığının korunması açısından”, “saldırgan veya tedavi edilemeyen hastalığı bulunan” hayvanlara yönelik ötanazi tedbirine başvurulabileceğine dair hüküm tekliften çıkarılıyor.

durumlarında,

- Akut bulaşıcı bir hayvan hastalığının önlenmesi ya da eradikasyonu amacıyla veya insan sağlığı için risk oluşturan durumlarda,

- Davranışları insan ve hayvanların hayatı ve sağlığı için tehlike teşkil eden ve

olumsuz davranışları kontrol edilemeyen durumlarda, veteriner hekim tarafından ötenazi yapılmasına karar verilebilir.

- Ötenazi işlemi veteriner hekim tarafından veya veteriner hekim gözetiminde yapılır.”

Ayrıntılar geliyor...