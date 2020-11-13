Sızma girişimindeki 14 terörist öldürüldü!

AA

Barış Pınarı Bölgesi'nde sızma girişiminde bulunan 14 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı operasyonu Twitter'dan açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermeyeceğiz. Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız bir sızma girişimini daha önleyerek 14 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.