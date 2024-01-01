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        Haberler Spor Futbol Süper Lig EMS Yapı Sivasspor Sivasspor’da Bülent Uygun dönemi - EMS Yapı Sivasspor Haberleri

        Sivasspor’da Bülent Uygun dönemi

        Sivasspor Kulübü Servet Çetin'in istifasının ardından teknik direktör Bülent Uygun ile anlaştıklarını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.01.2024 - 09:55 Güncelleme: 01.01.2024 - 09:55
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        Sivasspor'da Bülent Uygun dönemi
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        Sivasspor teknik direktörlük görevine Bülent Uygun’u getirdi.

        Konu ile ilgili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

        “Kulübümüzde futbolcu ve genel menajerlik görevleri yapan, 2007/2008 ve 2008/2009 sezonunda ligde tarih yazarak şampiyonluk mücadelesi verdiğimiz, Avrupa'da ülkemizi başarıyla temsil ettiğimiz sezonlarda takımımızın başında bulunan değerli teknik adam Bülent Uygun ile prensip anlaşmasına vardı. Son görüşmeleri yapmak üzere yarın 13.30 uçağı ile Sivas'a gelecek Bülent Uygun, 02 Ocak Salı günü saat 11.30'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda kendisini Sivasspor'umuza bağlayacak resmi sözleşmeye imza atacak.”

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