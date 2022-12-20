Sinop açıklarında bir gemide çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Bozburun mevkisi açıklarında kuru yük gemisinde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına Deniz Polisi ile Sahil Güvenlik ekiplerince müdahale edildi.

Gemi mürettebatından 16 kişi balıkçı teknelerinin de yardımıyla Sinop Limanı'na getirildi. Yaralanan ve dumandan etkilenen 3'ü ağır 16 kişi hastaneye kaldırıldı. Gemi kaptanının ise kayıp olduğu öğrenildi.

Gemideki yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

FOTO: AA

SİNOP VALİSİ'NDEN KARAÖMEROĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, AA muhabirine, Sinop'un 3-4 mil açıklarında "Meta" isimli Malta bandıralı gemide büyük bir yangın çıktığını söyledi.

Gemide 17 personel olduğunu anlatan Karaömeroğlu, "16'sını kurtardık. Gemiden en son kurtardığımız 3 kişi de bir balıkçı teknesi ile iskelemize varmak üzere. Sağlık tedbirlerimizi aldık. Gemide kurtarma faaliyetlerimiz devam ediyor." dedi.

"MÜRETTEBAT GEMİDE KALSAYDI DUMANDAN ZEHİRLENECEKLERDİ"

Kurtarma çalışmalarına destek veren balıkçılardan Ömer Canik ise yangının büyük ihtimalle geminin arka kısmından çıktığını belirterek, "Personelden birinin bacağının dizinden aşağısı kopmuştu. Çok zor durumdalardı. Arkadaşımız tehlikeleri göze alarak gemiye atladı. Ayağı kopan arkadaşa yardımcı olduk. Vinçle aldık. Merdivenden inecek durumu yoktu." diye konuştu.

Kaptanın kaybolduğunu öğrendiklerini aktaran Canik, "Denize atlamış olduğu söyleniyor. Gemi içten içe yanmaya devam ediyordu. Ara ara yangın fazlalaşıyordu. Rüzgar nedeniyle sağa sola gidiyor. Mürettebat gemide kalsaydı dumandan zehirleneceklerdi." ifadesini kullandı.

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