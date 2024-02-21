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        Haberler Gündem Güncel Sedat Şahin'in iki numaralı adamı Hasan Akdeniz yakalandı! - Son dakika haberi

        Son dakika haberi Sedat Şahin'in iki numaralı adamı yakalandı!

        Organize suç örgütü lideri Sedat Şahin'in iki numaralı adamı Hasan Akdeniz yakalandı

        Giriş: 21.02.2024 - 13:11 Güncelleme: 21.02.2024 - 14:07
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        Şahinler çetesinin firari ismine kelepçe!
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        İstanbul'da Şahinler suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Organize suç örgütü lideri Sedat Şahin'in iki numaralı adamı Hasan Akdeniz'e operasyon düzenlendi.

        Habertürk’ten Elif Yavuz’un özel haberine göre, liderliğini tutuklu halde bulunan Mehmet Şahin’in yaptığı suç örgütünün yöneticilerinden Hasan Akdeniz’in 18 farklı suç eyleminden sorumlu olduğu tespit edildi.

        ÖRGÜTÜN İKİ NUMARALARI İSMİYDİ

        Liderliğini Mehmet Şahin’in yaptığı ve kamuoyunda “Şahinler” çetesi olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik operasyonlara bir yenisi eklendi. 2023 yılının Eylül ayında yapılan operasyonda aralarında örgüt liderleri Mehmet Şahin’in de bulunduğu 26 şüpheli yakalanarak tutuklanmış, çete çökertilmişti. Örgütün iki numaralı ismi ve Sedat Şahin’in sağ kolu olarak bilinen Hasan Akdeniz firari konumundaydı. İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda Akdeniz, Üsküdar’daki evinde yakalandı.

        YATAK ODASINDA GİZLİ BÖLME

        Eve yapılan operasyonda ekipler Akdeniz’in yatak odasında gizli bir bölüm tespit etti. Çatı katındaki yatak odasında gizli bölmeyi açan polisler Akdeniz’i içeride saklanırken buldu. Depolanmış mobilyaların arasında bulunan Akdeniz kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda ise bir ruhsatsız silah ve 91 adet farklı çaplarda mermi ele geçirildi. Akdeniz ifadesi alınmak üzere İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

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