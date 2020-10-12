Şaşırtan istilada 'dokunmayın' uyarısı!

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Marmara Denizi'nin Tekirdağ sahillerinde deniz anası istilası yaşandı. Denizanaları gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı.

DHA'nın haberine göre, Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa ilçesi sahillerinde sabah saatlerinde denizanası istilası yaşandı. Rumeli İskelesi çevresinde yaşanan denizanalarını gören vatandaşlar şaşkınlık yaşarken, bazıları da cep telefonları ile görüntüledi. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünden Doç. Dr. Deniz Şirin, "Bunlar karnivor (sadece et ile beslenen) canlılardır ve nematositleriyle avlarına veya düşmanlarına zehir denebilecek kimyasallarını enjekte eder ve avını yakalar. Bu nedenle insanlarımızın merak edip dokunmamalarını tavsiye ederim" dedi.

Küresel iklim değişikliğinin mevsimlerin sürelerini ve ortalama iklim verilerini oldukça etkiledi ve halen etkilemeye devam ettiğini kaydeden Deniz Şirin, "Bulunduğumuz yıl dünyanın son yüzyıldaki yaşadığı ortalama değerler bakımından en sıcak yaz mevsimlerinden biriydi. Deniz suyu sıcaklığının halen yüksek seyretmesi plankton artışını tetiklemektedir. Buda mevsimsel hareketliliği olan denizanası türleri için uygun besin ortamı oluşturmaktadır. Bu durum aslında normalde her yıl olan olayların şiddetli veya oldukça zayıf yani uçlara kayarak yaşamımıza girdiğinin başka bir kanıtıdır, birkaç gün önce yaşanan hortum gibi" diye konuştu.

'SAHİLDE DENİZ ANASI NORMAL AMA BU BİRAZ FAZLA'

Rumeli İskelesi'nde gezen vatandaşlardan Ercan Çemek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sahilde çok deniz anası olduğunu söyledi. Bu sene deniz analarının fazlalığının dikkat çektiğini anlatan Çemek, "Daha önce kıyılarda çok vardı. Sahilde bunları görmek normal ama bu biraz fazla. İnsan kalabalığı ve küresel ısınmadan olabilir" dedi.

İskelede balık tutan Berkant Akkur ise, bu durumun hava sıcaklığından kaynaklanmış olabileceğini vurgulayarak, "Sahilde bu kadar deniz anası olması normal değil. Daha önce sahilde deniz anası oluyordu ama bu kadar değildi ve çok yoğun yoktu." diye konuştu. Kapaklı ilçesinden kent merkeze gelen Mehmet Bayık, ilk defa böyle bir olaya şahit olduğunu ifade etti.

Ahmet Ezim ise önceden de sahilde deniz anası gördüğünü belirterek, "Kumbağ tarafında görmüştüm. Bir ara turuncu deniz anaları denizi sarmıştı. Kumbağ'daki turuncu deniz anaları farklı bir türdü ama bu beyaz deniz analarının bu kadar yoğun olduğunu görmemiştim" ifadelerini kullandı.

'BU DURUM İKLİM DEĞİŞİKLİKLERİ VE MEVSİMLERİN UZAMASINA BAĞLI'

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Şirin, konuyla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, denizanası çokluğunun normal olduğunu, bu durumların küresel iklim değişikliklerine ve mevsim sürelerinin uzamasına bağlı geliştiğini dile getirmişti.