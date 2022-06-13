Sanayi üretimi yıllık yüzde 10.8 arttı

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Sanayi üretimi nisanda beklentileri aştı. Sanayi üretimi nisanda aylık olarak değişmedi, mart ayında yüzde 1.8 daralmıştı.

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2022 yılı Nisan ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %7,4 ve imalat sanayi sektörü endeksi %11,9 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,4 azaldı.

Sanayi üretim endeksi yıllık değişim oranları (%), Nisan 2022



Sanayi üretimi aylık aynı kaldı

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı Nisan ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %3,4 ve imalat sanayi sektörü endeksi %0,1 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %3,3 azaldı.

Sanayi üretim endeksi aylık değişim oranları (%), Nisan 2022



Sanayi üretim endeksi değişim oranları (%), Nisan 2022



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