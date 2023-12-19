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        Haberler Spor Voleybol Son dakika haberleri | İki Türk takımı VakıfBank ve Eczacıbaşı finalde karşı karşıya geldi: Şampiyon Eczacıbaşı yurda kupayla döndü! - Voleybol Haberleri

        Şampiyon Eczacıbaşı kupayla döndü!

        Çin'de düzenlenen 2023 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde karşı karşıya gelen iki Türk takımı VakıfBank ve Eczacıbaşı Dynavit oyuncuları, Türk Hava Yolları (THY) uçağıyla yurda döndü. Vakıfbank'ı 3-2 mağlup ederek kupaya uzanan Eczacıbaşı Dynavit oyuncuları havalimanında coşkuyla karşılandı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 19.12.2023 - 07:24 Güncelleme: 19.12.2023 - 08:44
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        Şampiyon Eczacıbaşı kupayla döndü!
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        Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde VakıfBank´ı 3-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Eczacıbaşı Dynavit, finalin ardından VakıfBank oyuncuları ile beraber aynı uçakla yurda döndü.

        THY PİLOTUNDAN ÖZEL ANONS

        AA'da yer alan habere göre saat: 07.00'de İstanbul´da olan iki Türk takımı için yolculuk öncesinde THY pilotu özel bir anons yaptı.

        Pilot yaptığı anonsta şu ifadeleri kullandı: "Değerli misafirlerimiz, bugün Türkiye´nin çok başarılı iki kadın voleybol takımı bizimle beraber uçuyor. Rakiplerini eleyerek göğsümüzü kabartan Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde birbirinin rakibi olan Eczacıbaşı ve VakıfBank´a teşekkür eder, Dünya şampiyonu olan Eczacıbaşı'nı tebrik ederiz."

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        COŞKULU KARŞILAMA

        VakıfBank ve Eczacıbaşı Dynavit oyuncuları oyuncuları havalimanında coşkuyla karşılandı. Oyunculara aileleri ve taraftarlar tarafından çiçekler verildi.

        "KIZLARIMLA, HOCAMIZLA İFTİHAR EDİYORUM"

        İstanbul´a gelen voleybolcular için İstanbul Havalimanı VIP Terminalinde karşılama töreni düzenlendi. DHA'da yer alan habere göre Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı, Türk voleybolunun dünyanın zirvesinde olduğunu söyleyerek, "İki Türk takımı, Dünya Kulüpler Şampiyonası´nda final maçını oynadı. Dünyanın tam öbür ucunda bunu yaptılar. O kadar mutluyuz ki. O kadar centilmence bir maç oldu ki. Kızlarımla, hocamızla iftihar ediyorum. Çok güzel bir güven, birlikteliğin işi bu başarı. Türkiye olarak bunu yapabiliyoruz. Eczacıbaşı´nda bunun örneğini gördük. Dünyanın en iyisi olduğumuzu kanıtladık. Türk voleybolu, dünyanın en tepesindedir. Hepimize hayırlı olsun. Türkiye´ye çok güzel bir sonuç getirdik" açıklamasında bulundu.

        "ÇIKTIĞIMIZ HER MAÇI VE KUPAYI KAZANMAK İÇİN OYNUYORUZ"

        Eczacıbaşı Başantrenörü Ferhat Akbaş, gururlandıkları bir tablo olduğunu dile getirerek, "Kazanan taraf biz olduk, çok yakın bir maçtı. Çok muyluyuz kulübümüze ve ülkemize bu dünya şampiyonluğunu getirdiğimiz için. Oyunculara, teknik ekibimize ve yönetim kurulumuza çok teşekkür ediyoruz. Çıktığımız her maçı ve kupayı kazanmak için oynuyoruz. Önümüzde Şampiyonlar Ligi, Türkiye ligi, Türkiye kupası var, kazanmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

        "HER ZAMAN ZİRVEDEYİZ"

        Voleybolda Türk takımlarının her zaman zirvede yer aldığını kaydeden Ferhat Akbaş, "Hem milli takımda hem de kulüplerde, dünyadaki ve Avrupa´daki bütün finaller Türk takımlarının oluyor. Tüm kulüpler, federasyon bunun için çabalıyor" diye konuştu.

        SİMGE AKÖZ: BU KUPAYI ALABİLECEĞİMİZE HEP İNANDIK

        Takım kaptanlarından Simge Aköz, 2016 yılından sonra kupayı müzelerine götürdükleri için çok mutlu olduklarını dile getirerek, "İki Türk takımının finalde olması bizleri çok mutlu eden, gururlandıran bir şey. VakıfBank´ı da tebrik ediyoruz. Açıkçası turnuva başlangıcından beri takım olarak çok güzel bir performans ortaya koyduk. Çok güzel bir takım oyunu vardı. Bu da bizi final maçı için biraz hazırlamış oldu. Final maçında geriye düşsek dahi bu inancı hiçbir zaman kaybetmedik. Gerçekten bu kupayı alabileceğimize hep inandık. Çok güzel bir takım oyunu vardı ve geri dönüşü güzel oldu" dedi.

        TİJANA BOSKOVİC: İNANCIMIZI KAYBETMEDİK

        Mücadelede inançlarını kaybetmediklerini ifade eden kaptan Tijana Boskovic, "2016´dan sonra kupayı evimize getirdiğimiz için çok mutluyuz. Takım olarak iyi bir oyun oynadık, çok gurur duyuyorum. Güzel bir takım oyunu vardı" diye konuştu.

        HANDE BALADIN: ÇOK UZUN ZAMANDIR İSTEDİĞİMİZ BİR ŞAMPİYONLUKTU

        Milli oyuncu Hande Baladın, emeklerinin karşılığını aldıklarını belirterek, "Çok uzun zamandır istediğimiz bir şampiyonluktu. Takımdaki herkesin emeği çok büyük. Bu emeğin karşılığını aldığımız için çok mutluyuz. Cumhuriyetimizin 100´üncü yılında iki Türk takımı final oynadı. VakıfBank´ı da tebrik ediyorum. Kazanan taraf biz olduğumuz için çok mutluyuz" açıklamasında bulundu.

        Baladın, turnuvanın rüya takımına seçilememesiyle ilgili gelen bir soruya ise, "Benim için kupa kazanmak daha önemliydi. Her zaman bunun hayalini kurdum. Belki başka turnuvalara nasip olur, kaderim böyle galiba. İlk defa başıma gelmiyor" şeklinde cevap verdi.

        NAZ AYDEMİR AKYOL: TURNUVANIN BAŞINDAN SONUNA KADAR BÜYÜYEN BİR EKİPTİK

        Takımın tecrübeli isimlerinden Naz Aydemir Akyol ise yaptığı açıklamada, "2023´ü şampiyonlukla kapatmak büyük bir mutluluk. Çok güzel voleybol oynadık. Turnuvanın başından sonuna kadar büyüyen bir ekiptik. Çok hak ettiğimizi düşünüyorum" dedi.

        ELİF ŞAHİN: ÇOK HAK ETTİK

        Takımın pasörlerinden birisi olan ve aynı zamanda turnuvanın en iyi pasörü seçilen milli oyuncu Elif Şahin ise takımı tebrik ederek, "2016´dan sonra ilk defa bu kupayı alıyoruz. Çok hak ettik. Takımımı tebrik ediyorum. Bu benim büyük turnuvalarda aldığım ilk ödülüm. Çok güzel bir başarıyla geldiği için benim için unutulmaz olacak" diye konuştu.

        IRINA VORONKOVA: DAHA ÇOK ALTIN MADALYA ALACAĞIZ DİYE DÜŞÜNÜYORUM

        Takımın tecrübeli isimlerinden Irina Voronkova, kazandıkları altın madalyanın başlangıç olduğunu vurgulayarak, "Buraya geldiğimiz için çok mutluyuz. Bu daha başlangıç diyebilirim. 7 senelik özlemi bitirdik. İnşallah devam edeceğiz. Daha çok altın madalya alacağız diye düşünüyorum. Çok iyi bir takımız. Türkiye her zaman arkamızda oldu, bunu orada çok iyi hissettik. Takıma, kulübe, herkese çok teşekkür ederim. İnşallah böyle devam ederiz" ifadelerini kullandı.

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