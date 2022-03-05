Spor Toto Süper Lig’in 28. hafta maçında Kasımpaşa, deplasmanda Göztepe’yi 3-2 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Sami Uğurlu, açıklamalarda bulundu.

Sami Uğurlu, “Bugün çok zor bir deplasmanda oynadık. Göztepe seyircisini arkasına aldığı zaman çok etkili olabiliyor. Analizleri çok doğru şekilde yaptığımızı düşünüyorum. Normalde çok koşan bir Kasımpaşa takımı vardı ancak bunu Göztepe’ye karşı oyunun bütününde bunu oynayamayabilirsiniz. İlk yarıda bekleyerek oynamayı tercih ettik ve çok fazla alan vermemeye çalıştık. Bunda da başarılı olduk. Kenarda Umut gibi bir silahımız vardı. İkinci yarıda oyunu tutuğumuzda alanlar bulacağımızı biliyorduk. Kanatları etkili kullandığımız zaman pozisyonları sonuçlandıran bir ön bölgemiz var. Çok değerli bir üç puan aldık. Ligin kader maçı diyebiliriz. Bizim için çok büyük bir adım oldu Göztepe maçı. Böyle bir deplasmandan 3 puanla dönmek bizim için umut verici ve sevindirici“ dedi.