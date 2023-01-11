Samet Akaydin resmen Fenerbahçe'de!

Fenerbahçe, Adana Demirspor forması giyen Samet Akaydın ile 3.5+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Adana Demirspor forması giyen savunma oyuncusu Samet Akaydın'ın transferi için kulübü ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır. 3.5+1 yıllığına renklerimize bağlanan Samet Akaydın'a kulübümüze hoş geldin diyor; hedeflerimiz yolunda çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

SELAHATTİN BAKİ: JESUS'UN SÜPER LİG'DEN EN ÇOK İSTEDİĞİ TRANSFERDİ

Teknik direktör Jorge Jesus'un Süper Lig'den en çok istediği ismin Samet Akaydın olduğunu ifade eden yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki, "Teknik Direktörümüz Jorge Jesus'un Türkiye Ligi'nden en çok istediği transferdi. Samet'i isteyen başka takımlar da vardı. Kendisi de Fenerbahçe'ye gelmek istediğini bize iletti. Nasıl bir karakter transfer ettiğimizi herkes görecek" diye konuştu.

SAMET AKAYDIN: FENERBAHÇE İÇİN SAVAŞMAYA, ÇUBUKLUNUN HAKKINI VERMEYE GELDİM

Kendisini 3.5+1 yıllığına sarı-lacivertli renklere bağlayan imzayı atan Samet Akaydın ise, "Fenerbahçe için savaşmaya, çubuklunun hakkını vermeye geldim. Haydi Fenerbahçe" dedi.