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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Bakan Yerlikaya açıkladı! Sait Emiri, Kartel-6 operasyonuyla İzmir'de yakalandı!

        Son dakika haberi Sait Emiri, Kartel-6 operasyonuyla İzmir'de yakalandı!

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: İran'da, yasa dışı bahis oynatan organize suç örgütünün elebaşı olan ve suç gelirlerini ülkemizde aklamaya çalışan Sait Emiri, düzenlenen "KARTEL-6" operasyonuyla İzmir'de yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2024 - 08:39 Güncelleme: 16.03.2024 - 09:15
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        Sait Emiri, Kartel-6 operasyonuyla İzmir'de yakalandı!
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İran'da yasa dışı bahis oynatan organize suç örgütü elebaşı Sait Emiri'nin İzmir'de "Kartel-6" operasyonu sonucu yakalandığını bildirdi.

        AA'da yer alan habere göre Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, organize suç örgütü elebaşının da aralarında bulunduğu 4 kişinin tutuklandığını, 6 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulandığını ifade etti.

        Operasyonda 120 bin dolar, 80 bin avro, 500 bin dolar değerinde 9 lüks saat ve 15 şirket, 10 araç, 17 taşınmaz ve 9 şirket ortaklık payına el konulduğunu belirten Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

        "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip adalete teslim edeceğiz. Organize suç örgütlerine karşı operasyonlarımız şafak sökerken de gün batarken de kararlılıkla devam edecek. Operasyonu koordine eden İstanbul Başsavcılığımızı, MASAK'ı ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum."

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        #İzmir
        #Son dakika haberler
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