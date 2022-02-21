Rusya: Sınır karakolumuz tamamen tahrip edildi

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Rusya'nın güvenlik servisi Pazartesi günü Ukrayna topraklarından gelen bir havan topu mermisinin Rostov bölgesinde bir sınır muhafız karakolunu tamamen tahrip ettiğini ancak can kaybı yaşanmadığını açıkladı.

Olayın sınıra 150 metre mesafede meydana geldiği belirtilirken, Ukrayna konu ile bir ilgilerinin olmadığını belirterek suçlamaları reddetti ve açıklamayı "yalan haber" olarak nitelendirdi.